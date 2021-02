Sony va présenter son nouveau Xperia, quand Nintendo se fait réprimander suite à la politique de son Eshop > Nintendo et Sony font encore parler d’eux ; le premier dans une affaire qui va à l’encontre des droits d’achats des consommateurs, et le second pour un nouveau modèle du smartphone Sony Xperia.

Débutons cet habituel tour d’horizon avec la présentation du Sony Xperia XZ2, le prochain smartphone haut de gamme de Sony. Ce dernier dispose d’un écran LCD de 5,7 pouces et d’une définition Full HD. Si le châssis du smartphone est en métal, l’avant et l’arrière sont, en revanche, en verre ; un point positif quant à l’esthétisme offert par Sony. À l’intérieur, le Sony Xperia XZ2 dispose d’un Snapdragon 845, tournant sous Android 8.0 Oreo. Pour Nintendo, c’est une nouvelle moins rose que l’on retrouve, puisque le géant est accusé d’enfreindre la loi Européenne. En effet, la Norvège accuse Nintendo de ne pas respecter la loi Européenne sur les droits des consommateurs.

Le Sony Xperia XZ2, l’Eshop illégal de Nintendo et une baisse des ventes de smartphones

Dans les faits, lorsqu’un joueur va précommander un titre sur le Nintendo Eshop, ce dernier n’aura pas la possibilité d’annuler la commande et d’obtenir un remboursement. Le Conseil des Consommateurs Norvégien explique alors que Nintendo enfreint la loi Européenne, et ne peut pas mettre en place ses propres règles, avant de souligner qu' »ils doivent changer leur manière de procéder. Ils doivent suivre les règles et indiquer clairement la marche que doit suivre le consommateur s’il souhaite annuler une précommande. Leur politique en matière de précommandes et de remboursement n’a aucune importance. Le droit de rétractation est toujours applicable avant la sortie d’un jeu. »

Enfin, et pour la première fois de l’histoire, les ventes de smartphones à travers le monde sont en baisse. Cela s’explique notamment par le manque d’innovations entre deux modèles de smartphones, et à cause de prix toujours plus élevés. Les utilisateurs de smartphones préfèrent donc conserver leur modèle plus longtemps, pour économiser et acheter, ensuite, un modèle plus performant.

