Le top 10 des smartphones bientôt pour Nokia, Sony et le PS Now, et Nintendo face au hack > De multiples annonces à surveiller aujourd’hui, à commencer par la très bonne performance de Nokia, très proche d’intégrer le Top 10 des smartphones. De son côté, Sony baisse le prix de son PlayStation Now, et un hack est possible sur la Nintendo Switch.

Débutons le tour d’horizon avec Nokia, qui est proche de rentrer dans le top 10 des vendeurs de smartphones, et ce, après les nombreuses déboires de la marque. Le retour de Nokia n’est pas surprenant, mais la rapidité affichée pour se hisser à la 11e place l’est un peu plus. Avec pas moins de 4,4 millions de smartphones vendus lors du dernier trimestre de 2017 ; et seulement cinq modèles disponibles, Nokia fait alors mieux que Sony, Google et HTC. Rappelons que Nokia ambitionne de devenir numéro trois mondial à la place de Huawei.

Nokia proche du Top 10 des Smartphones, Baisse de prix du PS Now de Sony et Hack de la Nintendo Switch

Du côté de Sony, l’on affiche une baisse de prix du PS Now, le système de jeu en streaming et en illimité, qui passe désormais à 14,99 euros par mois, au lieu des 16,99 habituels ; Sony en profite également pour étoffer le contenu proposé, puisque le PS Now accueille de nouveaux titres, parmi lesquels quelques pépites, comme Fallout New Vegas, ou Divinity Original Sin. Cette baisse de tarif pourrait bien attirer un nouveau public. Enfin, Nintendo doit faire face à un coup dur, puisque la Nintendo Switch possède une faille dans le processeur. Cette faille permet d’ailleurs de lancer Linux à la place du logiciel habituel de la console. Pour Nintendo, cette situation est compliquée à gérer puisque le problème vient du processeur fabriqué par Nvidia ; difficile donc de réussir à corriger cela. La faille pourra certainement être de l’histoire ancienne dans les prochains modèles de consoles, mais, à l’heure actuelle, ce hack concerne toutes les Nintendo Switch disponibles sur le marché, depuis la sortie en mars 2017.

Partager : Twitter

Facebook