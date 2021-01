LG, Microsoft et Nintendo sur le devant de la scène pour ce début d’année 2018 > Que l’on soit un amateur de technologie ou de jeux-vidéo, l’année 2018 pourrait bien marquer un tournant majeur dans ces deux univers ; à commencer par le monde des smartphones, avec une grande annonce de la part du fabricant LG, qui compte réduire ses sorties de terminaux, dès 2018.

Pour LG, c’est un grand changement qui se présente. En effet, le constructeur espère bien changer la dynamique d’un smartphone par an, et prend un tout autre chemin que Samsung et Apple. Sur le papier, les qualités du G6 et du V30 sont louables, mais bien insuffisantes pour donner un coup de fouet aux ventes de la marque. C’est d’ailleurs après onze trimestres de pertes consécutives, que la marque vient prendre une décision radicale, et n’annoncera des nouveaux terminaux que lorsque cela sera nécessaire, et non pas car les concurrents lancent des nouveautés. Reste à savoir comment s’en portera la marque sur les prochaines années, avec ce changement de cap.

Plus de smartphones LG annuellement, la Xbox One devant la PS4 et de nombreux jeux Nintendo Switch en 2018

Alors que Microsoft ne communique plus sur les chiffres de ventes de ses machines depuis 2015, la marque aime toujours faire des commentaires lorsque les chiffres sont en faveur du géant Américain. Ainsi, l’on apprenait que pour la période de décembre, la Xbox One (incluant également la Xbox One S et la Xbox One X), connaissait un vrai bond en avant, et parvenait même à surpasser la PS4 de Sony en terme d’unités, tout en restant derrière l’énorme carton de la Nintendo Switch. En parlant de Nintendo, justement, la firme Japonaise annonce une année 2018 riche en jeux-vidéo. Une vidéo de 14 minutes, dévoilée par Nintendo, permettait de découvrir les prochains titres de 2018, et force est de constater qu’ils sont nombreux, et alléchants. Bien que Pokemon sur Switch ne soit pas à l’ordre du jour, les amateurs de Nintendo pourront découvrir Mario Tennis Aces et son mode histoire, une adaptation HD de Dark Souls, la venue de PayDay 2, et d’autres portages, comme Donkey Kong Country: Tropical Freeze et Hyrule Warriors: Definitive Edition. Sans oublier la sortie de Kirby Star Allies, le 16 mars prochain.

