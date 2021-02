Samsung et Sony font parler d’eux actuellement ; Samsung pour le successeur du Samsung A5, et Sony pour la fermeture de différents serveurs de jeux > Les consommateurs pourront bientôt retrouver sur le marché un successeur au Samsung A5, tandis que les joueurs devront bientôt faire une croix sur leurs jeux favoris.

Du côté de Samsung, l’on vient de dévoiler le successeur du Samsung A5, qui est le smartphone de la marque possédant le meilleur ratio qualité / prix. Le smartphone de Samsung s’offre désormais un grand écran sans bord, un nouveau capteur photo, et un nouveau nom. Selon les estimations de l’institut Kantar, le Samsung A5 est un smartphone très populaire, au point de se hisser à la quatrième place des ventes en 2017. De son côté, la nouvelle version du Samsung A5 possède plusieurs nouveautés, dont cet écran sans bord très attirant. Le nouvel appareil photo permet d’améliorer un peu les photos de l’ancien A5, tandis que l’on retrouve un double capteur photo à l’avant, pour les amateurs de selfies. L’on pourra également noter la comptabilité du nouvel A5, avec les casques de réalité virtuelle de Samsung. Au risque de provoquer une confusion chez les consommateurs, le nouvel A5 se nommera désormais le A8. Si la logique venait à être respectée, ce qui serait au-dessus du A7 de Samsung devrait proposer un smartphone de grande taille. Néanmoins, les mesures du A8 sont proches de celles du A5, et ce nouveau modèle se veut une version allégée du Galaxy S8. Le Samsung A8 sera commercialisé début d’année 2018 à un tarif encore inconnu à l’heure actuelle. Plusieurs coloris devraient être disponibles, comme le noir, l’or, le bleu, ou encore le gris.

Le Samsung A8 successeur du Samsung A5 et fermeture des serveurs de jeux PS3, PS Vita et PS4

De son côté, Sony dévoile une liste de titres qui verront leurs serveurs s’éteindre prochainement. Parmi les titres, l’on pourra noter Killzone 2 et Killzone 3 sur PS3, où les serveurs s’arrêteront le 29 mars 2018. À la même date, sur PS3 et PS Vita, ce sont trois titres WipEout qui n’offriront plus de services en ligne, à savoir WipEout HD, WipEout HD Fury et WipEout 2048. Gravity Rush 2 cessera également son activité dès le 18 janvier prochain.

