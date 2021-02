Un nouveau smartphone LG plus cher que l’iPhone, la PS4 franchit un cap et Bayonetta 3 en exclu chez Nintendo > Ce début de semaine est marqué par quelques annonces intéressantes, notamment du côté de Sony, qui démontre, une nouvelle fois, le succès de sa machine.

Débutons directement en se penchant sur le LG V30 Signature, un Smartphone qui possède quelques différences face au LG V30, mais se montrera, surtout, hors de prix. C’est donc une édition limitée ; nommée Signature Edition, que l’on peut trouver actuellement. Dans les faits, le LG V30 Signature Edition est un smartphone très haut de gamme, avec un prix qui l’est tout autant ; 1 550 euros. Mais que possède le LG V30 Signature Edition, que ne possède pas le LG V30 ? Le dos de l’appareil, par exemple. En céramique de zirconium, la face arrière permet de limiter les rayures et il est possible d’y graver n’importe quel mot, comme votre nom. Autre différence avec le LG V30, un service après-vente amélioré, des écouteurs Bluetooth et une autre paire d’écouteurs Bang & Olufsen.

Un LG V30 Signature Edition, plus de 70 millions de PS4 et l’annonce de Bayonetta 3 en exclu sur Nintendo Switch

Du côté de Sony, l’on peut être fier d’annoncer, à quelques jours de Noël, que la PlayStation 4 est un véritable carton et succès commercial. Dans le monde, l’on retrouverait désormais quelque 70,6 millions de PS4, ce qui permet à Sony de rester en tête des ventes de consoles, devant Microsoft et Nintendo. Attention néanmoins à la Nintendo Switch sur le long terme, puisque cette dernière aura connu des ventes incroyables ces dernières semaines. Du côté des jeux, Sony annonce avoir écoulé plus de 617,8 millions de titres, et, chiffre plus intéressant puisque souvent caché, pas moins de 2 millions de PS VR, ce qui en fait un succès certain.

Enfin, soulignons que Bayonetta 2 connaîtra bientôt une suite, puisque Bayonetta 3 est annoncé, en exclusivité sur la Nintendo Switch. Le partenariat se poursuit donc, après l’enthousiasme qu’avait provoqué l’annonce de l’exclusivité de Bayonetta 2 sur Nintendo Wii U. Si l’on ne possède pas encore de date ; ni de fenêtre, de sortie, l’on pourra se tourner vers février 2018, puisque l’on y retrouvera le portage de Bayonetta 2 sur Nintendo Switch, avec de nouvelles fonctionnalités.

