Samsung invente une nouvelle batterie à charge rapide > Deux informations sont à retenir actuellement ; Samsung dépose une nouvelle batterie au graphène au temps de charge ultra rapide, et Nintendo aura fait un véritable carton lors du Black Friday.

Le graphène est désormais au centre de toutes les attentions, et cela grâce à Samsung. En effet, le constructeur Sud-Coréen s’est penché sur l’un des problèmes les plus récurrents sur smartphones ; et sur les appareils électroniques en général, l’autonomie. Les chercheurs de la division de recherches de Samsung, ont alors mis au point un procédé permettant de stocker plus d’énergie dans une batterie de smartphone, tout en la rechargeant plus rapidement ! Pour arriver à un tel résultat, les chercheurs ont utilisé du graphène. Ce matériau plus résistant que l’acier est également connu pour sa conductivité de l’électricité. Synthétisé avec du silicium pour l’intégrer dans une batterie lithium-ion que l’on connaît, le gain de performance serait incroyable. L’autonomie de la batterie serait augmentée de 45 % et pourrait retrouver sa charge maximale en seulement 12 minutes, contre environ une heure à l’heure actuelle, pour les modèles les plus rapides actuellement.

Une nouvelle batterie Samsung à charge rapide et un carton pour la Nintendo Switch lors du Black Friday

À l’heure actuelle, néanmoins, il n’est aucunement question de retrouver ces batteries dans nos smartphones, puisque la production est encore très coûteuse. Autre information à retenir, le véritable carton pour la Nintendo Switch lors du Black Friday, et du Cyber Monday. Selon les chiffres publiés par Adobe Digital Insight ; qui s’appuient sur les actes d’achats de 4 500 sites d’e-commerce aux États-Unis, la Nintendo Switch aurait été le produit le plus vendu. La Nintendo Switch est également la seule machine du Top 5 à appartenir au milieu des jeux-vidéo. En France, la Nintendo Switch aura également connu un carton lors de ces journées aux remises incroyables. Le succès de la Nintendo Switch n’est désormais plus une surprise, puisque la console parvient à se démarquer depuis sa sortie. Un chiffre plus global permet également de constater que la Nintendo Switch s’est plus vendue en moins d’une année, que la Nintendo Wii U tout au long de sa vie.

