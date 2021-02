Le classement des meilleurs objets high-tech par le Time : Nintendo frappe un grand coup avec sa Switch

Les objets high-tech au centre des attentions avec ce classement établi par le Time en 2017 > Comme dans beaucoup de domaines, il n’est pas rare de retrouver des classements. Pour le Time, et après le classement de la personnalité de l’année, c’est au tour des objets high-tech de se mettre en avant, avec quelques surprises.

Le Time, hebdomadaire Américain et célèbre magazine, a dévoilé le top 10 des objets connectés de 2017, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année s’est voulue riche en sorties ; ce classement pourrait également être une bonne idée de liste pour les cadeaux de Noël qui approchent. À la dixième position du classement, l’on retrouve le Sony Alpha A7R III, un appareil photo 4K au prix très élevé, affiché à plus de 3 000 euros. L’Apple Watch 3 est neuvième du classement cette année, tandis que la dernière-née de Microsoft, la Xbox One X, s’affiche à la 8e position. Celle qui est la console de jeux-vidéo la plus puissante du monde aura également connue de belles ventes et un très bon départ. Amazon s’octroie la 7e place du top 10 avec son enceinte Amazon Echo de 2e génération. Plus étonnant, la SNES Classic débarque à la 6e place, quand Samsung décroche la 5e place avec son Samsung Galaxy S8.

Le classement des meilleurs objets high-tech par le Time en 2017 : Nintendo frappe un grand coup avec sa Switch

Juste avant d’entrer dans le top 3 et le podium tant attendu, le DJI Spark s’affiche comme un indispensable du côté des drones avec caméras. Plus accessible et plus simple d’utilisation qu’un DJI Phantom, le DJI Spark est un compromis d’excellence. En troisième position maintenant, l’on retrouve Microsoft et sa Surface Laptop, la version hybride de la tablette Surface. En deuxième place, l’on retrouve Apple et son iPhone X, la dernière nouveauté de la marque. S’arrachant sans faiblir depuis des semaines maintenant, le succès est certain et total. Enfin, en première position du classement des meilleurs objets high-tech par le Time en 2017, l’on retrouve la Nintendo Switch, le net succès de Nintendo. Après la descente aux enfers connue avec la Nintendo Wii U, Nintendo aura réussi l’exploit de redorer son blason avec une grande aisance. Les titres comme Mario Kart, Zelda ou encore l’excellent Super Mario Odyssey auront permis de connaître des ventes incroyables, et l’année n’est pas encore terminée.

Partager : Twitter

Facebook