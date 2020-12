L’énergie du futur aux WETEX et Dubaï Solar Show

La révolution de l’énergie est en marche aux salons WETEX et Dubaï Solar Show, des événements incontournables des technologiques de l’environnement du XXIème siècle. L’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) organise WETEX chaque année sous les directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Emirats Arabes Unis et souverain de Dubaï, sous le patronage de Son Altesse Royale, Souverain de Dubaï, Ministre des Finances et Président de DEWA.

Le salon de l’eau, de l’énergie, de la technologie et de l’environnement (WETEX) est devenu un événement annuel très attendu par les organisations internationales et les entreprises spécialisées dans l’énergie, l’eau et l’environnement, pour exposer leurs technologies et leurs produits et identifier les opportunités d’investissement dans ces domaines clés. Le salon offre aux investisseurs l’occasion unique d’établir et de développer des relations commerciales et de promouvoir des occasions d’affaires en tenant des réunions individuelles avec de grandes entreprises et des décideurs de la région et du monde.

Durant 3 jours, le WETEX et le Dubaï Solar Show connaissent un succès remarquable. WETEX 2017 a attiré environ 31 000 visiteurs, 2 000 exposants et 75 sponsors de plus de 50 pays. Il couvrait une superficie de 70000 mètres carrés. La 2ème édition de Dubaï Solar Show a couvert une superficie de 14 000 mètres carrés. Il a attiré 28 sponsors et 90 exposants du monde entier. Les deux événements se sont déroulés dans le cadre de la Semaine verte, en conjonction avec le 4ème Sommet Mondial de l’Economie Verte (WGES) qui a réuni 60 conférenciers du monde entier, portant sur des sujets clés tels que les villes intelligentes, l’économie verte, l’innovation et le développement durable.

Les deux salons reflètent l’engagement de Dubaï à soutenir les efforts mondiaux visant à augmenter l’utilisation des énergies renouvelables, atteindre le développement durable dans tous ses aspects environnementaux, sociaux et économiques, et renforcer le leadership régional et mondial de l’Emirat dans ce domaine. Comme le détaille le site officiel du WETEX, cCes événements ont permis à des milliers d’entreprises de promouvoir leurs affaires et leurs produits, exposer les dernières technologies dans les secteurs de l’énergie, des énergies renouvelables, de l’eau et de l’environnement, établir des partenariats, entreprendre des affaires et établir des relations d’affaires avec des organisations locales, régionales et internationales.

