Un Smartphone Microsoft pliable, les chiffres de ventes de la Nintendo Switch en France

Débutons alors ce nouveau tour d’horizon High Tech en se penchant sur les dernières rumeurs du côté de Microsoft. Alors que l’aventure mobile semblait définitivement enterrée suite à l’échec cuisant de Windows Mobile, voilà que le constructeur pourrait bien surprendre son monde en 2018, notamment en apportant un smartphone à écran pliable. Attention toutefois, puisque ce dernier ne serait pas vraiment un smartphone ; ni même une tablette, et se rapprocherait alors plus d’un booklet. Difficile alors de ne pas penser au projet Courrier de Microsoft, qui daterait, lui, de 2009. Nommé Andromeda, ce nouvel objet est au stade du prototype et ferait également téléphone. D’après Windows Central, Microsoft pourrait bien présenter Andromeda au grand public, dès 2018.

Un Smartphone Microsoft pliable pour 2018, les chiffres de ventes de la Nintendo Switch en France

Quittons l’univers mobile pour retrouver Nintendo, qui voit ses ventes de Nintendo Switch prendre le large. En effet, et à ce jour, Nintendo a écoulé pas moins de 400 000 Nintendo Switch en France, et son lancement avait créé l’évènement avec 105 000 Nintendo Switch qui ont trouvé preneurs sur les trois premiers jours de commercialisation ; un véritable record sur le territoire Français, toutes machines confondues. Les objectifs de Nintendo sont d’ailleurs clairs, vendre autant de Nintendo Switch sur les quelques semaines avant les fêtes, pour atteindre un parc de 800 000 machines dans l’hexagone. Pour cela, Nintendo pourra notamment compter sur l’excellent Super Mario Odyssey pour battre tous les records.

