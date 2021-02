Nokia, Nintendo et Microsoft pour débuter la semaine >Trois constructeurs de renom sont au centre des attentions en ce début de semaine, avec quelques informations assez capitales, notamment du côté de Microsoft et de son Surface Book, qui connaît bientôt un second souffle pour lutter face au MacBook Pro.

Débutons ce tour d’horizon des nouvelles informations, avec la confirmation du Nokia 7, se plaçant directement entre le Nokia 6 et le Nokia 8, dans le milieu de gamme. Pour se démarquer de ce milieu de gamme justement, l’on retrouve une conception en verre, qui vient parfaire l’esthétisme du smartphone. Côté technique, le Nokia 7 embarque un SnapDragon 630, associé à 4 ou 6 Go de RAM. Le Nokia 7 reprend d’ailleurs les bothies, le procédé créé par Nokia et qui permet d’utiliser ; simultanément, les deux capteurs photos (avant et arrière). Ce dernier sera disponible cette semaine en Chine, et il ne reste plus qu’à attendre une date de sortie pour la France.

Le Nokia 7 confirmé, une MAJ 4.0 pour la Nintendo Switch, prix et disponibilité du Microsoft Surface Book 2

Avec sa MAJ 4.0, la Nintendo Switch permet désormais aux joueurs de capturer des vidéos ; jusqu’à 30 secondes. Cette fonctionnalité ne sera toutefois présente que sur quelques titres pour le moment, à savoir ARMS, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2 et Mario Kart 8 Deluxe. L’on pourra également noter que la MAJ 4.0 de la Nintendo Switch apporte une fonction très importante, le transfert de sauvegarde entre deux consoles à proximité.

Enfin, l’on notera le prix et la disponibilité du Microsoft Surface Book 2, qui entend bien faire concurrence au MacBook Pro, en visant les créatifs et créateurs, ayant besoin de beaucoup de puissance et de portabilité. Dans les faits, l’on retrouve ce que nous avions déjà connus, à savoir l’écran détachable et utilisable comme une tablette. Avant de revenir sur la disponibilité de la bête, évoquons les différents prix des quelques modèles disponibles, puisque ces derniers vont de 1 749 euros à 3 449 euros pour la version 13,5 pouces ; le 15 pouces étant réservé ; pour le moment, au marché Américain. Sur le plan de la technique, le modèle le plus puissant embarque Intel® Core™ i7 quadruple cœur, 1 To mémoire, 16 Go de RAM, une Carte graphique séparée NVIDIA® GeForce® GTX 1050 avec mémoire graphique GDDR5 de 2 Go. Les premiers modèles de Microsoft Surface Book 2 seront disponibles dès le 16 novembre aux USA et en Europe.

Partager : Twitter

Facebook