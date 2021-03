Microsoft tire sa révérence, Nintendo augmente sa production pour les fêtes, et Razer veut frapper un grand coup > Voici, finalement, les principales informations à retenir pour cette nouvelle semaine du côté du High Tech..

Débutons directement en mettant en avant le fait que Microsoft se retire ; définitivement du monde des smartphones. Alors que certaines rumeurs pouvaient encore permettre d’espérer la sortie future d’un prochain modèle de Windows Phone, force sera de constater que le retard accumulé par l’OS face aux principaux concurrents ; IoS – Android, se voudra trop important. Pire encore, puisque l’OS Windows 10 Mobile ne sera plus au centre des développements. Bien que l’OS sera toujours mis à jour ; notamment au niveau de la sécurité, il sera impossible d’y voir de nouvelles fonctionnalités, le parc d’utilisateur de Windows Mobile étant trop faible. Après de longues années de lutte, Microsoft vient donc tirer sa révérence sur le marché des mobiles, au grand désespoir des amateurs de l’OS.

Fin des Windows Phone de Microsoft, 2 millions de Nintendo Switch par mois et un Smartphone Razer

Nouvelle plus réjouissante cette fois-ci, puisque Nintendo produira pas moins de deux millions de Nintendo Switch par mois, et ce, jusqu’à Noël afin de répondre aux nombreuses demandes de la dernière-née de Nintendo. Si la nouvelle est réjouissante pour beaucoup, l’on pourra également noter que la valeur de l’action de Nintendo est au plus haut, un fait historique et jamais atteint, depuis 2008.

Enfin, terminons ce tour d’infos High Tech en mettant en avant la marque Razer, qui entend bien bousculer le monde des smartphones. En effet, voici donc que le Smartphone Razer s’officialise, et devrait jouer dans la cour des grands. Niveau technique, ce dernier embarquerait une version perso d’Android ; Android Razer Edition – 7.1.1 -, un écran 5,7 pouces à 2 560 X 1 440 pixels, un processeur SnapDragon 835 et une mémoire vive de 8 Go.

