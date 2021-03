Casque de Réalité Virtuelle Sony PS VR V2, MAJ 5.0 de la PS4 et augmentation de la production de la Nintendo Switch

Réalité virtuelle, Sony PS VR et Nintendo Switch >Pour débuter cette nouvelle semaine, penchons-nous quelques instants sur les dernières nouveautés high tech, à commencer par l’annonce d’une nouvelle version du PS VR, le PS VR V2, avant de trouver la confirmation de l’augmentation de la production de la Nintendo Switch.

Débutons donc ce tour d’horizon avec la confirmation récente de Sony, d’une future mise en marché d’un casque de réalité virtuelle Sony PS VR V2, une version un peu améliorée, une année après la sortie du premier casque. Très bientôt disponible, ce casque de réalité virtuelle Sony PS VR V2 embarquera la compatibilité HDR, une option absente de la première version du PS VR. L’on pourra encore ajouter que le casque dispose d’un port casque à l’arrière, tandis que l’unité de traitement ne dispose que d’un seul câble. Ce dernier se montre également un peu plus ergonomique, et plus léger.

Du côté de la PS4 cette fois-ci, l’on pourra remarquer la MAJ 5.0 de la console de Sony, qui permettra, entre autres, aux possesseurs d’une PS4 Pro de streamer leurs jeux en Full HD 1080p à 60 FPS sur Twitch. L’on pourra également noter quelques améliorations destinées au casque de réalité virtuelle de Sony, le PS VR, puisque, désormais, les commentaires lors d’un stream seront affichés sur l’écran du PS VR, et le son des contenus Blu-Ray et DVD seront désormais en son surround virtuel 5.1 et 7.1, si vous branchez un casque audio sur ce dernier.

Enfin, sachez que Nintendo répond à la demande grâce à une augmentation de la production de la Nintendo Switch, notamment pour tenter de répondre, coûte que coûte, aux besoins des fêtes de fin d’année.

