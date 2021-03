Huawei dépasse Apple et se rapproche de Samsung, date de sortie et prix de la nouvelle Ataribox

Le monde des smartphones connaît un bouleversement de taille, de quoi égayer le monde du High Tech > Coup de tonnerre ces derniers jours, puisque le milieu des smartphones aura été le témoin d’un fait incroyable ; mais bien plus qu’appréciable. Huawei est en passe de réussir son pari lancé il y a quelques années, et cela à de quoi faire sourire.

Débutons ce nouveau tour d’horizon du monde de la technologie, en soulignant l’excellente performance qu’est en train d’effectuer Huawei. Il y a quelque temps maintenant, en février 2016, le CEO de Huawei annonçait alors que la marque parviendrait à récupérer la première place du marché des smartphones, d’ici l’année 2021. Si beaucoup de personnes y voyaient plus une blague qu’autre chose, force sera de constater que Huawei n’aura eu de cesse de progresser sur les différents continents ; tout comme en Europe, où la marque sera ensuite très appréciée. Le deuxième trimestre de l’année 2017 marquera alors l’histoire, puisque Huawei réalisera l’exploit de dépasser Apple au classement des constructeurs de smartphones. Fort de sa deuxième place, Huawei est désormais plus que jamais conscient que la première place prévue n’est plus si loin, mais, pour cela, il faudra encore réussir à détrôner Samsung, ce qui n’est pas la démarche la plus simple.

Huawei dépasse Apple et se rapproche de Samsung, date de sortie et prix de l’Ataribox

Autre nouvelle information intéressante, le prix qui sera affiché par l’Ataribox, lors de sa sortie prévue au printemps 2018. Avant d’y revenir, sachez que l’Ataribox ; celle qui aura fait le buzz lors de son annonce à l’E3, embarquera un processeur AMD personnalisé, ainsi qu’une carte graphique Radeon. Du côté de l’OS embarqué, l’on retrouve une version modifiée de Linux, permettant aux joueurs de profiter du catalogue Steam. Sur le papier, cette Ataribox devrait alors se rapprocher d’un PC moyen de gamme et ne devrait pas être capable de faire tourner des jeux AAA. Là où le bat blesse cependant, c’est du côté du prix annoncé, puisque ce dernier serait affiché entre 250 et 300 dollars (250 à 300 euros, comme à chaque fois). Dans la même gamme de prix, les joueurs peuvent se procurer une Xbox One S ou une PS4, et la vague rétro qui souffle actuellement ne pourrait éventuellement pas suffire pour se laisser tenter par la bête.

