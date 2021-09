LG, Microsoft et Nintendo > Pour débuter cette nouvelle semaine ; et la première de septembre, penchons-nous sur les dernières news des grands constructeurs ; l’occasion, alors, de découvrir le nouveau LG V30, avant l’annonce de l’arrêt de production de la Xbox One de Microsoft.

Du côté de LG, l’on profitait alors de l’IFA 2017 pour présenter celui qui apparaissait comme LE smartphone de l’IFA, le LG V30. Avec son double capteur photo 16 et 13 Mp ; dont le premier avec une lentille f/1,6, il pourrait bien effectuer de belles photos, même avec une faible luminosité. L’on retrouve également un écran OLED 6 pouces borderless et un Snapdragon 835. Outre cela, l’on soulignera les 4Go de Ram, et le stockage d’un minimum de 64 gigas. Annoncé pour une sortie fin septembre en Corée du Sud, l’on attend encore une date pour l’Europe ; même si cette dernière ne devrait pas trop tarder. Enfin, l’on surveillera de près le prix du LG V30, ce dernier restant encore inconnu.

Nouveau Smartphone LG V30, Arrêt de production de la Xbox One et Réalité Virtuelle sur Nintendo Switch

De son côté, Microsoft annonce l’arrêt de la production de la Xbox One, la console sortie en 2013. Rien de toutefois bien inquiétant pour le constructeur, qui souhaite désormais concentrer ses efforts sur la Xbox One S, et la Xbox One X. Il était donc normal de voir que la Xbox One, première du nom, ne soit plus disponible en commande sur le site du constructeur. Enfin, faisons un petit détour par la Nintendo Switch, qui pourrait bien accueillir la Réalité Virtuelle. En effet, dans le code source de la Nintendo Switch, l’on constate deux lignes qui font référence à la réalité virtuelle. Si l’on sait que la Nintendo Switch ne serait pas assez puissante pour proposer un tel contenu à elle seule (notamment à cause de la dalle), rien n’empêcherait la firme d’utiliser cette fonction, avec un dispositif spécialement conçu pour. Affaire à suivre donc.

