Les infos high tech de Nintendo, Microsoft et Sony > Pour débuter cette nouvelle semaine, penchons-nous sur les trois géants du secteur des jeux-vidéo, qui ne cessent de faire parler d’eux. Au programme, une 3DS qui parlera aux nostalgiques, un crossplay très demandé entre Microsoft et Sony, et un véritable succès pour les pré-commandes de la Xbox One X, qui surpassent celles de la PS4 Pro en son temps.

Débutons directement en se penchant sur un nouveau modèle de la New 3DS XL. Après avoir changé d’univers à de nombreuses reprises, voici que la New 3DS XL ; la console portable de Nintendo qu’il n’est plus besoin de présenter, se trouve un nouveau modèle, un modèle très rétro. En effet, la New 3DS XL s’offre un nouveau look avec ce style du début des années 1990. Sobrement nommé New Nintendo 3DS XL Super Nintendo Entertainment System Edition, ce nouveau modèle sera commercialisé deux semaines après la sortie de la Super Nintendo Classic Mini, soit le 13 octobre, et permet, alors, une commercialisation, hors du Japon.

Une New 3DS XL Super Nintendo, un Crossplay Xbox One PS4 toujours d’actualité et des pré-commandes de la Xbox One X supérieure à la PS4 Pro

Autre info à retenir, celle du crossplay entre Xbox One et PS4. Alors que Sony avait déjà refermé la porte sur l’éventualité, voici que Microsoft serait à nous en discussion avec le géant Japonais. Mais, selon toute logique, Sony ne devrait pas accepter un fait qui serait historique pour le monde du jeux-vidéo, une compatibilité de jeu en ligne, entre deux systèmes concurrents. En effet, Sony pourrait plutôt voir la démarche de Microsoft comme un essai de relancer les ventes de la Xbox One, et, si la situation entre les deux constructeurs était inversée, rien ne nous dit que Microsoft aurait alors accepté la proposition. Du côté de Sony, l’on désire, avant tout, conserver sa place de leader sur le marché.

Enfin, nous pourrons terminer en signalant que les pré-commandes de la Xbox One X sont au beau fixe aux États-Unis. En effet, en seulement trois jours de pré-commandes, la Xbox One X parvient à surpasser les ventes de la PS4 Pro sur Amazon (soit depuis six mois et plus de 1,3 millions de machines Sony vendues !) ; de quoi envisager un coup de fouet pour les ventes des consoles estampillées Microsoft. Rappelons que la Xbox One X sortira le 7 novembre prochain, et que Microsoft propose même une édition collector, sous le nom de Project Scorpio.

