Des ventes records pour Samsung et son Galaxy S8 et S8+, un Spyware dans les smartphones BLU

High Tech et smartphones ; Samsung au sommet, BLU dans le trouble > Pour cette nouvelle semaine technologique, faisons le point sur deux constructeurs bien différents ; Samsung et ses records dans un premier temps, puis BLU et son nouveau Spyware, simplement mieux caché.

Débutons donc ce tour d’horizon en soulignant les performances records du géant qu’est Samsung. Malgré le chaos autour de son précédent modèle, Samsung parviendra à reprendre des couleurs de la plus belle des façons qu’il soit, notamment en connaissant des ventes records pour son Samsung Galaxy S8 et Galaxy S8+. En effet, depuis le mois de juillet, les ventes cumulées des deux smartphones atteindront pas moins de 20 millions d’unités vendues ; un chiffre d’autant plus impressionnant, que cela équivaut à 278 000 terminaux vendus par jour, depuis la commercialisation de ces derniers, le 21 avril. Dans les faits, le fiasco total du Samsung Galaxy Note 7 n’aura pas entaché l’image du constructeur bien longtemps.

Moins plaisant cette fois-ci, c’est une nouvelle information qui fait trembler les possesseurs d’un Smartphone BLU, puisque ce dernier posséderait, à nouveau, un logiciel espion pré-installé dans les smartphones, et tout ceci, à l’insu de BLU ; semblerait-il. Dès lors, les smartphones Low-cost fabriqués en Chine ; et finalement très peu connus en France, se sont vu interdits de vente sur Amazon, la plus grande marketplace du monde. Le manque à gagner est donc évident pour BLU, qui clame haut et fort que ses smartphones ne représenteraient, aujourd’hui, plus aucun risque pour les consommateurs.

