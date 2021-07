Nokia, Microsoft et Sony en avant dans la technologie > Pour débuter cette nouvelle semaine, laissons la place à trois grands noms, à savoir Nokia, Microsoft et Sony. Au programme, un nouveau smartphone, une puissance inégalée et une nouvelle console.

Débutons directement avec Nokia, qui serait bien en train de préparer un nouveau smartphone ; de quoi se remettre en avant sur la scène du mobile, une scène que Nokia avait un peu délaissée ces derniers temps. Pour son retour, Nokia entend bien chambouler l’espace environnant, puisqu’il serait question d’un Nokia borderless, de quoi jouer en compagnie des acteurs majeurs du secteur. Là où Nokia est très attendu, c’est du côté de l’innovation. En effet, l’un des leaders de l’innovation parviendra-t-il à surprendre en plus les concurrents et les consommateurs en proposant une réelle différence face aux smartphones borderless que l’on peut voir ? Réponse bientôt, il n’en fait nul doute.

Un Smartphone Nokia borderless, une Xbox One X Ultra puissante et une PS5 annoncée en 2018 ?

Autre géant qui fait parler, Microsoft. Alors que la Xbox One X a déjà été présentée au public, sa sortie en fin d’année se fait désormais très attendre. En attendant justement, l’on soulignera que nombreux sont les développeurs à évoquer la puissance de la Xbox One X, qui serait, à les croire, ultra puissante. En effet, cette dernière ne laisserait aucune chance à la PS4 Pro de s’illustrer, puisque la Xbox One X permettrait d’afficher plus de détails, dans une meilleure résolution. Et si, pour contrer cette Xbox One X, Sony venait à annoncer une PS5 pour 2018 ? En effet, voici l’une des rumeurs les plus persistantes de ces derniers jours, notamment suite à l’intervention d’un Insider ; Tidux, très connu dans le milieu. Ce dernier annonce une présentation de la PS5 lors de l’E3 2018, puis une sortie prévue en 2019.

