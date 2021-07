Sony et Nintendo à nouveau sur les devants de la scène > Pour débuter la semaine, effectuons un retour sur Sony et Nintendo. Pour le premier, il est question de proposer un nouveau smartphone borderless, tandis que pour Nintendo, c’est la sortie prochaine de la SNES Classic Mini qui fait parler, curieux et amateurs.

Et si, cet automne, Sony venait surprendre les consommateurs avec un modèle de smartphone qui n’est pas encore dévoilé ? En effet, une nouvelle rumeur fait état d’un smartphone nouveau, borderless, et intégrant un écran LCD de 6 pouces, avec un format 18:9. Ce dernier pourrait être dévoilé lors de l’IFA 2017 ; le salon de l’électronique, et marquerait un véritable tournant pour Sony, qui n’était alors pas très enclin à suivre la tendance du borderless. Si cette rumeur s’amplifie, c’est notamment car la société Japan Display Inc., venait annoncer qu’il lancerait la production en série d’un écran LCD sans bordure, en format 18:9.

Un smartphone borderless pour Sony à l’IFA et une sortie de la SNES Classic Mini pour Nintendo

Du côté de Nintendo, l’on retrouve la suite logique du succès de la NES Classique Mini sortie l’an dernier, puisque le constructeur ; dont la Nintendo Switch est un carton, se prépare à sortir une SNES Classic Mini d’ici à la rentrée 2017. Prévue pour une sortie en septembre (le 29), la SNES Classic Mini reprend le principe de la NES Classic Mini, et c’est donc un modèle plus petit que celui que certains joueurs ont pu connaître dans leur enfance qui se présente. L’on retrouve alors un port HDMI, deux manettes identiques à celles de l’époque et pas moins de 21 jeux embarqués, dont Donkey Kong Country, The Legend of Zelda : A Link to the Past, Star Fox et Star Fox 2, Super Castlevania IV, Super Ghouls’n’Ghosts, Super Metroid ou encore Super Mario RPG ; car oui, les « Super » étaient légion à l’époque.

Avec un prix de précommande affiché à 95 euros dans de nombreuses enseignes, la SNES Classic Mini de Nintendo est déjà victime de son succès ; les ruptures sont, encore une fois, à l’ordre du jour.

Partager : Twitter

Facebook