Smartphone Samsung et écran 4K LG > Débutons cette nouvelle semaine en se penchant sur deux acteurs majeurs du monde de la high tech ; Samsung d’un côté, et LG de l’autre. Si, pour le premier, ce sont des fuites sur le Samsung Galaxy Note 8 sur lesquelles nous nous attarderons, de l’autre côté, l’on retrouve un écran à grand potentiel, et en cours d’améliorations depuis quelques années maintenant.

Du côté de Samsung, donc, il est question du Samsung Galaxy Note 8. Grâce à des informations révélées par evleaks (qu’il n’est plus besoin de présenter) sur Twitter, ce Samsung Galaxy Note 8 se sera dévoilé un peu plus. Parmi les informations, l’on retiendra une date de sortie de la phablette calée au mois de septembre 2017 ; ce qui va contre les dernières rumeurs qui annonçaient une disponibilité au mois d’août, tandis que son prix avoisinerait les 1 000 € (999€). Tandis que le Samsung Galaxy Note 8 serait le premier modèle de la marque à embarquer un double capteur photo, l’on mettra encore en évidence un Exynos 8895 à l’intérieur de la bête pour l’Europe, tandis que dans le reste du monde, le Samsung Galaxy Note 8 embarquerait un Snapdragon 835. Côté design, le Samsung Galaxy Note 8 se rapprochera du Samsung Galaxy S8, puisque sans bordures, tout en possédant un écran plus grand que le Galaxy S8+ (6,3 pouces, contre 6,2).

Date de sortie et prix Samsung Galaxy Note 8, écran LG 4K flexible

Autre nouveauté, mais du côté de LG cette fois-ci, un écran 4K, de 77 pouces (195 centimètres), et flexible. Avant d’aller plus loin, il sera bon de noter que cet écran ne sera clairement pas destiné à un usage domestique, mais à un affichage publicitaire, très certainement. La prouesse de LG reste toutefois à noter, et est le fruit de plusieurs années de développement. Car oui, là où LG frappe fort, c’est que cet écran 4K de 77 pouces est transparent ; d’une transparence de 40 %, et peut se courber jusqu’à environ 80 %. Sur le papier, cet écran pourrait alors s’utiliser comme mannequin où le client choisirait ses futurs habits, ou comme miroir, permettant aux clients d’essayer des tenues sans avoir à les enfiler.

Partager : Twitter

Facebook