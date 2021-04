Retour vers les bénéfices pour Sony et To-Do remplace Wunderlist chez Microsoft > Avec une nouvelle semaine qui débute, il est temps de faire le point sur quelques annonces du monde high tech, à commencer par le retour de Sony dans la zone des bénéfices, un moment très attendu pour le géant Japonais.

Voilà maintenant plusieurs années que Sony ne parvenait plus à engranger des bénéfices, malgré un redressement certain.

Cette année vient donc marquer un temps très fort pour l’entreprise, qui enregistre ; selon son dernier rapport, un bénéfice de 1,2 milliard d’euros, grâce à un objet en particulier.

Car oui, ni les téléviseurs, ni les smartphones auront réussi à permettre à Sony d’acquérir ses premiers bénéfices depuis 2012, le porte-étendard de la marque est connu, c’est grâce à sa console de jeux PS4 (et PS4 Pro), que Sony parvient à remonter la pente.

Retour vers les bénéfices pour Sony et To-Do remplace Wunderlist chez Microsoft

Preuve en est ; à l’inverse de son concurrent Microsoft qui ne peut pas réellement compter sur sa Xbox One, que la PS4 se sera très bien vendue, et continue de se vendre (près de 40 millions de consoles écoulées). Les choses pourront-elles continuer comme cela d’ici la fin d’année, avec la sortie du Project Scorpio de Microsoft ?

En parlant de Microsoft, l’on pourra évoquer une nouvelle application qui vient remplacer Wunderlist. Sur le papier, Microsoft s’était offert Wunderlist en 2015, et, deux ans plus tard, décide de remplacer cette dernière par To-Do, la nouvelle application des développeurs à l’origine de Wunderlist.

Avec son nom plus simple, la volonté de signaler que l’on utilise ici une liste de tâches est claire et l’on entend bien inonder le marché en rendant l’application To-Do disponible sur Windows, Android et iOS.

Toujours en version d’essai, To-Do ne dispose encore que de fonctionnalités simples et basiques, mais Microsoft entend bien améliorer cette dernière pour en faire un indispensable. Toujours sur le papier, une version Mac serait également à l’étude.

