Détails techniques et puissance de la Xbox Project Scorpio et coût de fabrication de la Nintendo Switch > Quoi de mieux que de débuter une semaine en se penchant quelques instants sur des annonces qui auront beaucoup fait parler ? Pour l’occasion, l’on retiendra tout particulièrement le coût de fabrication d’une Nintendo Switch, et les détails techniques de la Xbox Project Scorpio, enfin dévoilés.

Annoncée à l’E3 2016 ; soit presque un an aujourd’hui, la Xbox Project Scorpio est très désireuse de s’imposer comme la console de jeux la plus puissante du monde, capable de faire tourner les jeux en 4K natif ; un véritable exploit si les promesses sont respectées.

Il y a quelques jours maintenant, les détails de la Xbox Project Scorpio ont alors été dévoilés aux yeux du monde entier, puisque Microsoft livrait une interview exclusive au site Eurogamer.

Dans les détails complexes, l’on retrouve alors un Processeur AMD x86 8 cœurs cadencés à 2,3 GHz, une Puce graphique AMD avec 40 cœurs Radeon cadencés à 1 172 MHz, 12 Go de RAM GDDR5 avec une bande passante de 326 Go/s, un Disque dur 2,5 pouces de 1 To et un lecteur Blu-ray compatible 4K.

Il n’en fallait alors pas plus pour clamer haut et fort que la Xbox Project Scorpio se veut bien comme la console la plus puissante du monde, et, entre de bonnes mains, elle serait bien capable de faire tourner des jeux en 4K à 60 FPS constants, comme l’aura prouvé la démo de Forza Motorsport 6 ; qui embarquait plusieurs véhicules et une météo dynamique.

Si l’on ne pouvait regretter qu’un détail, cela viendrait du disque dur, puisque ce dernier affiche l’un des stockages les plus lents du marché. En dehors de cela, Microsoft semble largement capable de tenir ses promesses, même si de nombreuses inconnues persistent, comme son prix, sa date de sortie réelle, son design, et son nom définitif.

Gageons que l’E3 2017 nous offrira toutes les dernières informations sur la Xbox Project Scorpio, et viendra confirmer, ou non, un prix hypothétique de 500 euros ; soit le prix de la Xbox One à sa sortie, et 100 euros de plus que la PS4 Pro ; soulignons toutefois que ce prix serait alors bien plus bas que les premières rumeurs.

Enfin, l’on pouvait encore retenir une autre information au cours des derniers jours, à savoir le coût de fabrication de la Nintendo Switch. Chose très étonnante d’ailleurs, le prix de vente de la Nintendo Switch se situe très proche de son coût de fabrication par Nintendo, qui est affiché à 257 dollars selon Fomalhaut Techno Solutions, qui avait démonté la bête pour estimer le prix des composants.

Pourtant, il faut encore ajouter à ce coût de fabrication de la Nintendo Switch, les autres factures du géant Japonais, comme la communication, la recherche et développement, etc. L’on pourra toutefois imaginer que ce coût de fabrication soit un total réel, puisque le PDG de Nintendo avait alors déclaré, lors d’un rapport financier de 2016, que la Nintendo Switch ne serait pas vendue à perte.

