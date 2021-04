Samsung Galaxy S8, cadre tactile pour le HTC U et perte des sauvegardes sur la Nintendo Switch > Quoi de mieux, pour débuter une semaine, que de revenir sur quelques informations qui ont fait beaucoup parler le monde du high tech ? Place à Samsung, HTC, et, une nouvelle fois, Nintendo et sa Nintendo Switch.

Après les problèmes rencontrés avec le Samsung Galaxy Note 7 (qui étaient d’ailleurs très nombreux !), Samsung entend bien faire oublier cet épisode désastreux à tous les consommateurs.

Pour son Samsung Galaxy S8, dont la présentation s’est faite le 29 mars dernier et annoncé pour une disponibilité en France dès le 28 avril, Samsung modifie l’aspect global de son smartphone, notamment en proposant un écran désormais presque à la taille du smartphone ; l’on notera que le bouton principal est maintenant dissimulé sous un écran aux bords arrondis. Se déclinant en deux modèles, la principale différence vient de la taille de l’écran, à savoir 6,2 pouces pour le modèle le plus onéreux (900 euros).

Cette volonté de miser sur un écran plus grand vient tout droit de l’évolution du marché, puisque, même un utilisateur lambda fera bien plus de choses avec son smartphone, qu’il y a dix ans. Ainsi, il sera possible, par exemple, de répondre à un sms tout en poursuivant la lecture de son film.

Autre annonce dans le milieu de la téléphonie et des smartphones, une nouvelle rumeur ; qui ne devrait plus en être une, sur le HTC U, l’ancien nom du HTC Ocean. Alors que ce dernier devrait être présenté à la mi-avril ; et bénéficierait d’une commercialisation dès le mois de mai, des détails techniques seraient déjà dévoilés.

Dès lors, le HTC U embarquerait un Snapdragon 835, un écran de 5,5 pouces, avec un appareil photo à 16 Mpx à l’avant, contre 12 à l’arrière. Là encore, l’on retrouverait deux versions, un HTC U avec 64 Go de stockage, et une version à 128 Go. Les deux modèles bénéficieraient d’une extension de mémoire avec port MicroSD, et devraient tourner sous Android Nougat 7.1.

Enfin, faisons un rapide retour sur un nouveau problème de la Nintendo Switch, mis en avant lors d’un retour au SAV de Nintendo. Après un brick de la console et un retour de Nintendo, un journaliste Américain aura eu la mauvaise surprise de constater que ses sauvegardes n’étaient pas récupérables. Comprenez donc par-là, que si vous avez un problème avec votre Nintendo Switch et que vous ayez l’obligation de l’envoyer au SAV, la perte des sauvegardes sur votre Nintendo Switch n’est donc pas à exclure.

Ce problème amènerait alors une console vierge à votre domicile, puisque toutes les sauvegardes seraient effacées, ainsi que les paramètres de console. Difficile d’accepter cela, d’autant qu’il est toujours, à l’heure actuelle, impossible de sauvegarder directement sur cartouches ; ces dernières étant en lecture seule. Un problème auquel Nintendo devait déjà faire face par le passé.

