Joy-Con de la Nintendo Switch, Mise à Jour de la Xbox One en détails et Problème de Wifi après la MAJ 4.5 de la PS4

Débutons alors directement ce tour d’horizon avec la Nintendo Switch, qui connaît les problèmes inhérents à toutes sorties de nouvelles machines. Pour Nintendo, ce premier mois de commercialisation ; même s’il est historique, ne se sera pas fait sans le retour de nombreux joueurs, suite à des Joy-Con un peu capricieux, ne cessant de perdre la connectivité avec la console, même en étant très proche de cette dernière.

Nintendo aura alors très vite découvert le problème, puisqu’il s’agirait d’une variation de fabrication. Cette dernière aurait alors touché ; toujours d’après Nintendo, un très faible nombre de manettes de la Nintendo Switch. En ayant réagi aussi vite, Nintendo assure également que le problème est désormais réglé et que cela ne devrait plus toucher les prochaines consoles en rayons. Êtes-vous alors chanceux ou malchanceux de connaître ce problème ? En sachant qu’un très faible nombre de manettes sont concernées.

Après cette déclaration, Nintendo aura également annoncé réparer et remplacer gratuitement les Joy-Con des clients touchés, en contactant le service après-vente, disponible à cette adresse.

Autre constructeur connaissant un problème avec sa console, Sony. En effet, la dernière grosse mise à jour de la console PS4 ; la 4.5, fait faire quelques caprices à la PS4, puisque cette dernière peut refuser de se connecter au réseau Wifi.

Conscient du problème, Sony dit travailler activement dessus pour régler le souci aussi rapidement que possible. Bien que cela ne touche pas tout le monde, l’on ne pourra que vous conseiller de ne pas vous connecter en Wifi pour le moment ; si tant est que vous ayez le choix de vous connecter en Ethernet.

Enfin, parlons également de Microsoft, avec les détails de la prochaine Mise à Jour de la Xbox One, qui devrait débarquer ; si les retours d’essais sont positifs, dès le mois d’avril. Dans la liste des nouveautés, l’on retrouve la possibilité de participer à des tournois directement depuis la Xbox One, l’application Xbox ou encore depuis Windows 10, la photo de profil pourra désormais être personnalisée, et l’on découvrira la possibilité de masquer et d’épingler des posts sur le fil d’activité.

Pour parfaire l’expérience des joueurs, Microsoft annonce également la possibilité de trier les jeux-vidéo par plate-forme ; à savoir Xbox One et Xbox 360, ou la possibilité de se connecter à un réseau public, en entrant les identifiants via le navigateur Internet.

