Le Sony Xperia XZ Premium élu meilleur nouveau smartphone et baisse de prix pour la PS4 > Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Mobile World Congress de cette année était plutôt remarquable, et un constructeur en particulier était finalement bien content de s’y présenter.

Vous l’aurez certainement compris en regarder le titre, l’on va évoquer Sony, qui ne repartira pas sans rien du Mobile World Congress 2017.

En effet, le constructeur Japonais aura reçu le prix du meilleur nouveau smartphone du MWC 2017, une décision honorable ; mais surtout compréhensible, lorsque l’on regarde la qualité indéniable du smartphone de Sony, qui se démarque surtout dans ses vidéos.

Sur le papier, et à l’inverse du LG G6, ce Sony Xperia XZ Premium est équipé d’un processeur Snapdragon 835 ; ce qui reste, à l’heure actuelle, la puce la plus performante du marché et qui équipera le prochain Samsung Galaxy. Autre fait notable, son écran 4K et un capteur photo permettant de filmer en slow motion, jusqu’à 960 images par seconde.

Du côté du design, c’est, là aussi, un sans-faute qu’effectue Sony, puisque le Sony Xperia XZ Premium est d’une rare élégance avec des matériaux de choix.

Enfin, l’autre nouvelle à retenir ce week-end nous vient, encore une fois de Sony, qui se permet de baisser le prix de sa PS4, afin de contrer la sortie de la Nintendo Switch.

Bine qu’il soit leader sur le marché des consoles avec une première place bien méritée et qui ne semble pas pouvoir lui échapper, ce fait commercial important permet de faire passer la PS4 Slim 500 Go à environ 250 euros selon les enseignes, avec une manette. Moins chère que la dernière-née de Nintendo, la PS4 peut se permettre ; mais surtout se vanter, de nombreux faits d’armes.

Moins puissante que la concurrence ; et désormais plus chère que la PS4 Slim, la Nintendo Switch parviendra-t-elle à tirer son épingle du jeu ? Rappelons que le seul jeu du lancement qui vaille la peine d’être connu est ce fameux Zelda Breath of the Wild, qui reste un chef-d’œuvre, certes, mais qui ne parvient, pour le moment, pas à amortir le coût d’acquisition de la console. Et vous, avez-vous craquer ?

