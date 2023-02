Les sorties jeux-vidéo de février et une nouvelle version du PlayStation VR > Alors que le mois de janvier permettait déjà aux joueurs de découvrir de nombreux titres ; plus ou moins réussis, voici que le mois de février est à nos portes, et, avec lui, son lot de nouvelles perles que l’on espère convaincantes.

En effet, le mois de janvier ; le premier mois de 2017, se devait de marquer le coup de multiples annonces faites lors des années précédentes. Dès lors, l’on ne pourra que saluer le très bon Gravity Rush 2 ou l’exceptionnel Resident Evil 7 et le magnifique Yakuza Zero. Hors, en dehors de ces derniers, le mois était plutôt pâle et avare en titres ; l’on notera tout de même de belles surprises de titres indépendants, comme Toby and the secret mine ou encore Pixel Heroes Byte and Magic.

Le mois de février se présente donc avec la ferme intention de nous faire oublier les gros jeux de janvier, comme en témoignent les titres bientôt disponibles pour les joueurs, des titres qui, pour certains, se doivent de redorer le blason d’une licence, tandis que pour les autres, il est question de se montrer à la hauteur des espérances.

Ainsi, l’on pourra souligner Sniper Elite 4, qui, sans chambouler les bases précédemment posées, se permet d’offrir une nouvelle intrigue à la licence. Un jeu à suivre de près, comme le prochain titre d’Ubisoft, qui risque de plaire aux joueurs avides de compétition.

Il n’est alors plus besoin de présenter maintenant For Honor, le titre orienté compétition d’Ubisoft, et qui met en avant des combats au corps-à-corps assez jouissifs manette en main. De la même façon, l’on notera la sortie de NioH sur PS4, dont la difficulté pourrait bien vous mettre les nerfs à rude épreuve.

Très attendue, la suite de Halo Wars ; Halo Wars 2, aura connu un radical changement dans son équipe de développement et entend bien se permettre de rehausser le RTS sur console de salon. Ici, la Xbox One accueille un titre plein d’ambitions et qui est désireux de faire oublier les tares du précédent opus ; la tâche risque d’être compliquée.

Enfin, l’on pourra aussi évoquer Dynasty Warriors Godseekers, LEGO Worlds, Torment Tides of Numenera ou encore Poochi et Yoshi’s Woolly World et Dragon Ball Fusions. Charge à vous de décider quel(s) titre(s) vous intéresse(nt) le plus.

De son côté, le PlayStation VR ; qui aura connu un très beau succès et qui aura sublimé son utilisation en compagnie de Resident Evil 7 sur PS4, devrait, selon le PDG de Sony, connaître une nouvelle version, mais, surtout, de multiples améliorations ; bien entendu, cela ne semble pas être pour tout de suite. « Je dirais qu’en général, il y a de la place pour diverses améliorations là où cela a du sens. Les améliorations doivent être harmonisées en fonction des coûts, parce que c’est un produit pour les joueurs, nous ne voulons pas d’un produit plus léger, plus blanc, ou quoi que ce soit d’autre s’il coûte trois fois plus cher. Cela n’arrivera pas. »