La semaine high tech : Présentation Nintendo Switch, Samsung Galaxy A3 et A5 et conférence CES > Lourde semaine ; après un week-end chargé, il ne fait nul doute que les surprises seront nombreuses, avec, comme point d’orgue, la présentation de la Nintendo Switch ; très attendue.

Quoi de mieux, pour débuter une nouvelle semaine, que de se pencher sur ce qui a fait le week-end et sur ce qui fera la semaine à venir ? Débutons directement en soulignant que Nintendo va bientôt dévoiler officiellement tous les nombreux détails techniques de la Nintendo Switch.

Se déroulant le 13 janvier dès 15 heures 30, cette présentation de la Nintendo Switch a pour but d’offrir des réponses aux plus grandes questions, tout en éclairant nos lanternes sur le catalogue de la Nintendo Switch, qui reste, encore à ce jour, la plus grande inconnue. Prévue depuis quelques mois maintenant, cette présentation se doit de satisfaire les attentes et permettre à Nintendo de se remettre sur le droit chemin après l’échec de la Nintendo Wii U.

En réalité, il faudra se lever à 5 heures 30, heure Française, pour assister à la présentation de la Nintendo Switch ; celle de 15 heures 30, heure Française, étant consacrée aux jeux du catalogue. En attendant, l’on peut alors émettre les dernières spéculations concernant la console puisque les dernières rumeurs font état d’un changement de puce de dernière minute, venant finalement altérer la puissance de la Nintendo Switch.

Du côté de ce week-end, les amoureux du high tech pouvaient découvrir la nouvelle édition de la conférence CES de Las Vegas, qui reste, sans conteste, la plus importante des conférences dédiées à la technologie.

Durant la conférence CES justement, c’est Samsung qui parviendra à attirer les regards (outre les nouvelles TV 4K HDR de Sony), et présentera deux nouveaux modèles de smartphones, le Samsung Galaxy A3 et le Samsung Galaxy A5 ; le trio est complété par le A7, mais ce dernier ne sortira pas en France.

Qu’on se le dise, et malgré un échec incroyable du Samsung Galaxy Note 7, Samsung aura connu une belle année 2016 et compte bien réitérer en 2017, problèmes en moins. Ainsi, et avant la sortie du Samsung Galaxy S8, l’on pourra retrouver ; début février en rayons, les Samsung Galaxy A3 et A5, qui viennent renouveler les modèles par rapports aux anciens. Ici, l’on constatera rapidement une légère hausse du prix, puisqu’ils sont affichés, respectivement, à 329 et 429 euros.

Principale nouveauté de ces deux modèles, une étanchéité IP68 et des courbes qui ne sont pas sans rappeler celles d’un Samsung Galaxy S7. Ajoutons encore à cela une amélioration des capteurs photos et un système d’empreinte digitale sur le plus petit modèle.

