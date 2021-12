Les nouvelles prédictions de Michael Pachter sur Sony, Nintendo et Microsoft > Dans le milieu de l’analyse, Michael Pachter parvient à s’imposer sans mal, tant ses prédictions peuvent s’avérer exactes. Il n’y a pas si longtemps, l’homme venait émettre de nouvelles prédictions sur 2017, concernant Sony, Nintendo et Microsoft, les trois acteurs du marché des jeux-vidéo.

Selon lui ; l’on prendra toutefois tout cela avec d’énormes pincettes puisque Pachter souffle le chaud, mais aussi parfois le froid, l’année 2017 pourrait être marquée par un succès retentissant de la part de Nintendo, qui parviendrait alors a retrouver le sourire et un chiffre en hausse, après l’échec cuisant de na Nintendo Wii U, incapable de poursuivre le succès de la Nintendo Wii.

D’après ses analyses, la Nintendo Switch pourrait bien être en rupture de stock ; sur le plan mondial, au moins jusqu’en septembre 2017, et cela s’expliquerait par la facilité que pourraient avoir les développeurs, afin de porter les jeux sur la Switch.

Toujours selon ses dires, la Nintendo Switch paraît amusante, son prix devrait être correct et la demande devrait être relativement forte. Si l’on ajoute à cela le soutien des développeurs tiers, il ne ferait nul doute que la Nintendo Switch connaisse un grand succès ; sur ce point-là, nous sommes d’accord avec lui, puisque le catalogue d’une console est souvent l’aspect primordial lors d’un achat. Qui ne se souvient pas du catalogue de la Nintendo Wii U et des jeux proposés, au compte-goutte ?

Si le succès de Nintendo ne fait aucun doute pour Michael Pachter, l’on rappellera que le même homme, il y a cinq ans, venait dire que Nintendo allait connaître, avec sa Wii U, le même sort que Sega et sa Dreamcast ; force est de constater qu’il avait amplement raison et qu’il pointait du doigt, depuis la fin de vie de la Wii, le manque de jeux par les développeurs tiers.

Si son avis sur Nintendo (et la Nintendo Switch) semble plus que réaliste ; sauf, peut-être, la rupture de stock jusqu’en septembre ? Que penser de ses interventions concernant Sony et Microsoft ?

Dans un premier temps, Michael Pachter soulignait que le prix de la PS4 Pro (actuellement vendue à 399 €), devrait baisser d’ici la fin de l’année 2017, et passerait sous la barre des 300 €. Chose loin d’être impensable, puisque, dans le même temps, Microsoft viendrait livrer sa Xbox Scorpio, qui serait alors la console de jeux-vidéo la plus puissante du monde.

Pour lui, cette même Xbox Scorpio devrait s’aligner sur un prix d’environ 400 $ ; 400 € par chez nous, une somme qu’il trouve élevée pour la fin d’année 2017. Avec l’évolution ; très rapide, des technologies, Pachter pourrait bien être dans le vrai concernant la Xbox Scorpio. De notre côté, nous sommes contents que la Xbox Scorpio puisse être moins chère que la Xbox première du nom, alors vendue pour 480 €, et connaissant une chute drastique du prix (299 €) seulement un mois plus tard ! Sur le papier, Microsoft devrait avoir appris de ses erreurs, et son positionnement tarifaire pour être un succès, ou un échec cuisant ; affaire à suivre.

