La semaine high-tech : Le Surface Phone de Microsoft et le prix de la Nintendo Switch

Et on commence notre semaine high-tech avec le bruit incroyable qu’aura fait Microsoft il n’y a pas si longtemps. Souvenez-vous, ce mastodonte de l’univers informatique avait alors racheté Nokia pour proposer aux consommateurs des smartphones estampillés Microsoft.

Seulement voilà, et alors que personne ne s’y attendait réellement, Microsoft connaîtra un échec cuisant avec ses différents modèles, et ne parviendra jamais à reprendre du terrain ; un comble lorsque l’on sait que les Windows phones parvenaient à briller sous la houlette de Nokia.

Dans une récente interview, c’est le PDG de Microsoft qui venait remettre le feu aux poudres en évoquant ce qui pourrait être le « smartphone ultime ». Malgré cet échec, Microsoft n’en a visiblement pas fini avec le monde des smartphones ; et c’est tant mieux pour les amateurs de l’OS, et certaines rumeurs viennent faire état d’une présentation d’un Surface Phone dès 2017 ; pour une commercialisation la même année.

Dans les faits, l’on ne pourra que confirmer que ce Surface Phone tournera sous Windows 10, et c’est à peu près tout. Si rien n’a encore fuité, l’on pourra souligner que Microsoft est désireux de renouveler le marché, et de faire mieux que les leaders actuels. Réponse d’ici quelques mois.

Autre fait important, la Nintendo Switch pourrait avoir dévoilé une fourchette de son prix, à l’insu de Nintendo. En effet, la console qui s’est dévoilée en octobre n’a pas encore livré tous ses secrets ; line-up de lancement, prix, date de sortie, mais grâce à un revendeur Britannique, les joueurs peuvent s’assurer de posséder la Nintendo Switch, pour un moment relativement faible comparé à la concurrence.

Car oui, si certaines rumeurs pouvaient laisser envisager d’un prix compris entre 300 et 400 euros, les précommandes pour les Nintendo Switch ont été lancées pour la somme de 198,50 livres sterling ; environ 235 euros, et à un prix bas garantit.

Toutefois, et si cela est envisageable outre Manche, en France, comme dans les pays Européens, l’on pourrait tabler sur environ 300 euros, voire un peu plus, notamment à cause des taxes. Là encore, nous serons bientôt fixés, d’autant qu’en attendant la date de sortie officielle par Nintendo, celle-ci serait placardée au 17 mars 2017.

