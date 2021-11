Smartphone Motorola Moto M, Xbox One S et Blu-ray gravés, Pas de jeux VR à la sortie de la Xbox Scorpio > Dans le monde de la technologie également, certaines annonces viennent chambouler les habitudes des consommateurs, et c’est bien Microsoft qui frappe un grand coup avec sa Xbox One S et sa prochaine Xbox Scorpio.

Avant d’aborder plus en détails les choix ; curieux, de Microsoft, c’est bien Motorola et son Moto M qui attire les curieux. Très désireux de se faire une place parmi les plus grands constructeurs de smartphones, Lenovo va bientôt mettre sur le marché son Moto M, le dernier-né de la marque. Si celui-ci ne s’est pas encore dévoilé officiellement, sa fiche technique, comme son prix, auraient fuités sur Internet.

Ainsi, l’on apprend que le Motorola Moto M est équipé d’un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 X 1080 pixels, d’un processeur Helio P15 possédant huit cœurs cadencés à 2,2 GHz avec un support de 4Go de mémoire vive, puis d’un appareil photo 16 Mégapixels, ainsi qu’un objectif frontal à 8 Mégapixels. Touche d’empreinte digitale, port USB type-c, batterie de 3 050 mAh et capacité de 32 Go de stockage sont également au programme.

Disponible dès le 8 novembre en Chine, ce smartphone Moto M ; qui se retrouve comme un appareil milieu de gamme, devrait être proposé aux alentours des 260 euros ; l’on attendra désormais la date de sortie ; éventuelle, en France pour se faire une idée du succès, ou non, du Moto M.

Du côté de Microsoft, c’est une annonce pour le moins incroyable qui a fait sensation. Pour sa Xbox One S, Microsoft vient améliorer son lecteur Blu-ray. En effet, ce dernier sera capable de lire les Blu-ray gravés, réinscriptibles ou non (BD-R ; BD-RE). Après s’être montré intransigeant avec le piratage, offrir une telle opportunité est dérangeant, puisque l’on sait ; presque à coup sûr, à quelle fin sont utilisés ces disques.

Mike Ybarra, grand patron de la branche Xbox, venait confirmer cela sur Twitter, et fait suite à l’officialisation du Dolby Atmos sur Xbox One S. Ce format audio 3D qui se marie à la perfection avec les Blu-ray UHD est attendu pour le printemps 2017 sur les consoles Microsoft.

Enfin, c’est une autre annonce qui venait clarifier la situation de Microsoft, notamment sur la réalité virtuelle et les jeux VR. Dans une récente interview, Phil Spencer avouait finalement ne pas être très enclin ; pour le moment, à la réalité virtuelle. Avec l’inconfort des casques actuels, l’on préférera attendre plus longtemps pour proposer quelque chose de vraiment attractif.

Toutefois, il signalait « Je pense que la réalité virtuelle trouvera sa place dans le jeu vidéo, je pourrais en faire le pari. Nous avons conçu la Scorpio comme une console adaptée pour la réalité virtuelle. Que ce soit cette année, l’année prochaine ou l’année encore après… ». Pour Microsoft donc, l’on reste ouvert sur le sujet et l’on vient confirmer que la Xbox Scorpio sera la console de jeux-vidéo la plus puissante, capable de se montrer à la hauteur de la concurrence, bien après sa sortie.

