Les annonces High Tech : Microsoft Surface Studio et Apple Macbook Pro > Un peu à l’image des jeux-vidéo, certaines semaines se veulent plus chargées en informations que d’autres. Pour cette première des annonces High Tech, retour sur l’annonce du Microsoft Surface Studio et sur le nouveau Apple Macbook Pro.

Les hostilités du High Tech se lancent du côté de Microsoft, très fier de présenter son Surface Studio, un PC tout en un désireux de concurrencer l’iMac, le produit phare de la marque à la pomme croquée. C’est donc lors d’une conférence à New-York que Microsoft venait dévoiler sa nouvelle gamme de produits Surface et possédant un Surface Studio destiné à concurrencer l’Apple Macbook Pro.

Encore une fois, l’on ne pourra que constater que Microsoft a pensé son nouvel objet High Tech pour les professionnels, un peu à l’image des lunettes HoloLens. Avec un écran relativement plat ; 12,5 millimètres d’épaisseur, il est le plus fin jamais conçu et embarque le tactile et une définition supérieure à la 4K. Envisagé pour les dessinateurs, cet ordinateur peut se tenir à l’horizontale pour offrir, au final, une grande tablette à dessins.

Ces derniers peuvent également utiliser un Surface Dial, qui est un disque d’aluminium se posant sur l’écran et permettant de changer de couleur sans avoir à lever le stylet de l’écran ; pour une plus grande rapidité et un gain de temps donc.

Les annonces High Tech : Microsoft Surface Studio et Apple Macbook Pro

Niveaux prix, le Microsoft Surface Studio se situe entre 3 000 et 4 200 dollars et est disponible en précommande aux États-Unis. Si ce dernier sera expédié en quantité limitée courant décembre, il devrait être plus présent dès le début de l’année 2017.

De son côté, Apple aura dévoilé son nouveau Macbook Pro, lui aussi destiné à un public bien spécifique. Alors que la marque enregistre actuellement des chiffres en recul pour la première fois depuis quinze longues années, il faut réagir et montrer que l’on peut encore surprendre. Pour son Apple Macbook Pro donc, l’on retrouve une nouvelle version de la bête, plus légère et plus fine qu’à l’accoutumer.

La principale nouveauté de l’Apple Macbook Pro nous vient de la barre tactile OLED, désormais baptisée Touch Bar. Située en haut du clavier, elle permettra d’accéder à des raccourcis que l’on aura préalablement disposés selon nos désirs. Notons qu’un déverrouillage de l’Apple Macbook Pro est également proposé, grâce à l’intégration d’une touche à empreinte digitale, la fameuse Touch ID.

Alors que les livraisons devraient débuter courant novembre, Apple insiste sur le fait que ces nouveaux modèles de l’Apple Macbook Pro sont les plus puissants jamais conçus. Bien entendu, tout cela a un prix et il faut compter entre 1 799 et 2 399 dollars pour se procurer l’un des trois modèles, allant de 13 à 15 pouces et disponibles aux États-Unis.

Partager : Twitter

Facebook