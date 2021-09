Vidéo de l’iPhone 7 et iPhone 7 Plus : Caractéristiques et infos du dernier modèle d’Apple > Que l’on soit amateur de la marque à la pomme croquée ou non, force est de constater que l’on se retrouve devant un constructeur très fort économiquement, et très apprécié à travers le monde entier.

Le mois de septembre 2016 était alors à marquer d’une pierre blanche pour les amateurs d’Apple, puisque ce dernier aura livré une présentation exemplaire de la nouvelle cuvée, se composant de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus.

Très attendus, ces nouveaux modèles de smartphones proposent ; comme à chaque fois, leur lot de nouveautés, bien que certaines ne soient pas réellement indispensables et loin d’être novatrices en la matière. Lors de la présentation de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus, pas de réelles surprises à noter toutefois, puisque bien des choses avaient fuitées avant la présentation officielle.

Conforme aux rumeurs, la prise Jack a bien disparu sur ce smartphone d’Apple qui est sorti le 16 septembre dernier. Prise emblématique, cette dernière était utilisée pour brancher ses écouteurs. Pas de panique toutefois, puisque Apple livre ses derniers modèles avec un adaptateur et des EarPods Lightning, de quoi décourager les nombreuses critiques.

Vidéo de l'iPhone 7 et iPhone 7 Plus : Caractéristiques et infos du dernier modèle d'Apple

Dans les faits, le smartphone d’Apple se dote d’un double capteur photo de 12 Mpx ; qui n’est toutefois présent que sur l’iPhone 7 Plus, et affiche un processeur plus puissant, une batterie qui tient plus longtemps et une capacité de stockage plus élevée, le tout avec une protection IP67, soit contre la poussière et l’eau, un peu à l’image de la concurrence ; qui réussit d’ailleurs légèrement mieux sur ce point-là.

En étant équipé d’une puce A10 Fusion quadricœur, l’iPhone 7 se veut 40 % plus rapide que l’iPhone 6 et possède une batterie capable de tenir deux heures de plus que sur l’ancien modèle. Ce chiffre tombe néanmoins à une heure de plus sur le modèle iPhone 7 Plus. Pas plus de différence que cela, puisque les deux derniers modèles d’Apple possèdent un écran Retina HD avec 3D Touch, 25 % plus brillant que le précédent.

Enfin, il est de bon ton de noter qu’Apple n’aura pas cédé au haussement des prix, et le constructeur se penchera sur la même base. Ainsi, l’iPhone 7 est proposé à partir de 769 euros, et l’iPhone 7 Plus, à partir de 909 euros cette fois-ci.

Si différents modèles sont disponibles, le prix peut s’envoler avec un maximum de 1 129 € si vous préférez opter pour l’iPhone 7 Plus possédant un stockage de 256 Go. Quoiqu’il en soit, et grâce à un design proche de l’iPhone 6, mais plus épuré, il ne fait nul doute que l’iPhone 7 soit une nouvelle référence pour le constructeur.

