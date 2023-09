Le PlayStation Meeting en replay vidéo : PS4 Neo devient PS4 Pro, date de sortie, prix et jeux > Attendu par beaucoup comme l’évènement à ne clairement pas manquer au cours de l’année, le PlayStation Meeting aura réussi à informer convenablement, mais sans surprendre plus que cela ; un meeting qu’il est possible de revoir (ou voir) en replay vidéo.

Annoncé il y a quelque temps déjà, le PlayStation Meeting 2016 se tenait à New-York le 7 septembre dernier et les attentes étaient nombreuses sur cet évènement de Sony. Alors que beaucoup espéraient retrouver des surprises incroyables ; comme la présence de Rockstar par exemple, il n’en fut rien et l’on avait assisté à une conférence somme plus basique, mais qui avait au moins le mérite de confirmer les plus grandes attentes des joueurs.

Dès le lancement du PlayStation Meeting, Sony revenait sur les chiffres et annonçait que la PS4 s’était écoulée à plus de 40 millions d’unités à travers le monde, se permettant de distancer toujours plus une Xbox One qui parvenait pourtant à refaire son retard depuis la sortie de la Slim. La Slim, justement, c’est aussi l’une des annonces de Sony dans ce PlayStation Meeting, puisque l’on apprenait la sortie prochaine de la PS4 Slim, pour le 15 septembre. Ce qui n’est pas réellement une surprise ; chaque version de console depuis la PS2 a eu le droit à un lifting de taille, se présentait alors avec un prix, 299 € ; suffisant pour espérer en écouler un maximum quelques mois seulement avant l’une des sorties les plus attendues de cette fin d’année ?

Car oui, et après plusieurs hypothèses évoquant chacune une sortie différente, la PS4 Neo ; devenue maintenant la PS4 Pro, s’est dévoilée pour la première fois devant les yeux du public. Si l’on fera l’impasse sur le nom étonnant choisi par Sony, et sur un look assez imposant, la PS4 Pro possède de très beaux atouts, et l’avantage de sortir presque un an avant le Project Scorpio de Microsoft.

Pour Sony, la volonté était claire. Pour se baser aux tendances actuelles, il fallait accélérer le cycle présent dans les jeux-vidéo. Avec une précision d’affichage, la priorité au 1 080P et l’essor de la 4K et du HDR, les joueurs deviennent plus exigeants et n’acceptent finalement que trop peu des consoles en retard sur les PC Gamers haut de gamme. Voici justement là où Sony désire se placer, tout en raflant de nouvelles parts de marché au demeurant.

Pour Sony, la PS4 Pro représente le juste choix pour un joueur avide de graphismes ultra détaillés et de rendu réaliste au possible. Avec sa PS4 Pro, Sony n’a pas hésité à annoncer une amélioration de la fréquence de processeur, le support de la 4K, le HDR et une meilleure expérience avec le PlayStation VR, toujours prévu pour le mois d’octobre. Avec un anti-aliasing plus fort sur la PS4 Pro, les spectateurs pouvaient alors voir de nombreux jeux tourner sur la PS4 Pro, des jeux qui ne sont pas encore sortis, mais aussi des jeux déjà présents sur les étals et qui bénéficieront d’une mise à jour pour libérer leur potentiel maximum.

Que l’on soit un développeur reconnu ou un développeur indépendant, la disponibilité de la 4K est un plus et reste une action plus que basique à réaliser sur la prochaine PS4 Pro. Là où les craintes étaient les plus fortes justement, c’est envers les jeux en eux-mêmes. Ne pourrions-nous pas retrouver des jeux exclusivement destinés à la PS4 Pro ? Sur ce point, Sony s’est accordé pour rassurer les joueurs, puisque les jeux disposeront bien de la même boite, sans aucune distinction. Dans les faits donc, la PS4 Pro n’est pas une PS5, mais reste bien sur la génération actuelle, tout en offrant un gain de puissance considérable pour les joueurs ; bien entendu, il va falloir ; si ce n’est pas déjà le cas, investir dans une télé ou un écran supportant la 4K pour se rendre compte des avancées technologiques effectuées.

Au cours de ce PlayStation Meeting, l’on aura toutefois pu assister à des démonstrations de jeux-vidéo tournant sur la PS4 Pro, dont Horizon Zero Dawn (toujours une claque !) et Mass Effect Andromeda, un jeu très attendu, mais qui ne s’était pas dévoilé lors de l’E3. Ici, malheureusement, le choix de la séquence proposée ne parviendra pas réellement à faire tourner les têtes, d’autant que les animations de certains personnages étaient bien trop raides. Côté graphique en revanche, force est de constater que l’on était devant un jeu plus que sublime.

Enfin, l’information la plus importante aura très vite été dévoilée, avec la date de sortie et le prix de la machine. Si l’on pouvait espérer une sortie en 2016, ce sera finalement le cas puisque la PS4 Pro débarquera sur le marché le 10 novembre prochain, pour un prix de 399 €, ce qui reste une excellente surprise et un très bon choix de Sony, afin de ne pas réitérer les erreurs commises par le passé.

Pour les retardataires, voici le PlayStation Meeting en replay vidéo, diffusé le 7 septembre 2016, et à regarder, au moins, en 1 080 P 60 FPS.

