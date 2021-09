Le Project Scorpio de Microsoft pourrait se rapprocher d’un PC Gaming > Si la sortie du Project Scorpio de Microsoft n’est pas prévue avant la fin de l’année 2017, de nombreux mystères planent encore sur le futur de la console ; gageons que les nombreuses questions trouveront une réponse d’ici peu.

Lorsque l’on retrouve un amateur de jeux-vidéo, celui-ci désire bien souvent retrouver des graphismes incroyables sur les consoles de salon, parfois au détriment de l’expérience de jeu. Bien des titres sont passés aux oubliettes à cause de graphismes jugés trop terne et en deçà de la concurrence ; malheureusement. Si cela est compréhensible, l’on préférera toutefois investir une certaine somme dans une console prête à l’emploi que dans un PC Gaming, nécessitant un budget bien plus conséquent.

Mais dans cette course à l’armement, Microsoft semble avoir pris les devants sur son concurrent principal qu’est Sony. Alors que Microsoft court toujours derrière la PlayStation 4, l’on tente d’innover et l’on désire mettre sur le marché une nouvelle console, histoire de lutter face à la PS4 Neo, qui sortira en 2016. Conscient de son potentiel dans la matière, Microsoft laisse le soin à Sony de mettre en premier son nouveau modèle sur le marché, un nouveau modèle, là encore, plus puissant que sa grande sœur.

Mais, pour Microsoft, le Project Scorpio, ou Xbox One Scorpio, ou encore Xbox Scorpio, a toutes les qualités pour remporter cette nouvelle manche, laissant certainement la Nintendo NX sur le carreau. En visant une sortie à la fin de l’année 2017, Microsoft possède une année supplémentaire pour réaliser ses objectifs, placer sur le marché, la console de jeux-vidéo la plus puissante jamais fabriquée.

Imaginez seulement, six teraFLOPS de puissance annoncés pour le Project Scorpio, une avancée technologique qui pourrait marquer une nouvelle guerre des consoles, mais dont le total pourrait bien avoir un coût que les joueurs consoles ne seraient pas forcément prêt à débourser dans l’immédiat.

Sur PC, l’on peut débourser des milliers d’euros pour obtenir une configuration optimale afin de faire tourner les jeux-vidéo en 4K, et obtenir de telles performances est l’objectif premier des joueurs PC. De leur côté, les joueurs consoles préfèrent la simplicité d’utilisation, sans avoir a tripatouiller dans la tour pour gagner un peu de performances. C’est justement là que désire s’imposer le Project Scorpio.

Très désireux de mettre en avant une vitrine technologique incroyable, le Project Scorpio est destiné au jeu 4K dans les salons, mais tout cela a forcément un prix, que Microsoft ne désire néanmoins pas révéler. Si l’on peut miser sur une grosse somme, il ne fait nul doute qu’avec le temps, les composants nécessaires à la fabrication seront moins chers, permettant, avec une sortie en fin 2017, de tabler sur un prix plus bas que les estimations actuelles, et ce, malgré de nombreuses allusions avec un PC Gaming haut de gamme ; affaire à suivre donc.

Voici d’ailleurs l’interview d’Aaron Greenberg, responsable des jeux Xbox, sur le sujet.

« Nous étions réellement sérieux à propos des caractéristiques que nous avons annoncées pour le Project Scorpio. L’idée était : comment pouvons-nous proposer une véritable expérience 4K dans l’univers des consoles de jeu ? Aujourd’hui le jeu en 4K existe sur PC, avec des joueurs qui n’hésitent pas à dépenser beaucoup d’argent dans des PC super puissants reposant sur configurations pouvant être très différentes d’une machine à l’autre. Avec des milliers de dollars on peut, dans la plupart des cas, s’offrir du jeu en 4K, mais ça n’a jamais existé sur le marché des consoles.

Comment pouvons-nous proposer quelque chose de similaire à un large public sur le marché des consoles est ce qui m’excite vraiment. Pouvoir proposer six teraFLOPS de puissance GPU sur le marché des consoles (…) C’est une puissance énorme.

Nous sommes confiants à l’idée d’afficher du vrai jeu en 4K avec ça et cette puissance permettra d’apporter d’excellents jeux à nos fans sur le marché des consoles.

Beaucoup de développeurs qui façonnent les jeux d’aujourd’hui supportent déjà la 4K sur PC. Dans nos studios internes (…) Nous avons Forza Horizon 3, Halo Wars 2, Gears of War 4 qui sont tous développés en tant que vitrine graphique pour le PC et le plus gros du travail est donc déjà accompli, mais la puissance requise pour en profiter n’est pas encore disponible sur le marché des consoles et c’est ce que nous allons amener l’année prochaine« .

