PlayStation Meeting en vidéo : Découvrez la conférence de Sony et des infos sur la PS4 Neo > Alors que la PS4 Neo fait maintenant parler d’elle depuis bien trop longtemps sans aucun confirmation du constructeur, le voile est peut-être tombé.

Très attendue par les amoureux de la marque et les joueurs en tous genres, la PlayStation 4 Neo se fait réellement attendre et trop peu d’infos sur cette dernière ont été rendues public, officiellement tout du moins.

Ainsi, le PlayStation Meeting qui se déroule en septembre devrait, en toute logique, lever le voile sur la dernière console de Sony tout en officialisant la bête et en dévoilant les caractéristiques de la PS4 Neo ; vous pouvez d’ailleurs retrouver les spécificités hypothétiques de la PS4 Neo, en cliquant ICI.

Ce PlayStation Meeting ; que vous pouvez suivre en vidéo et en direct sur Internet, devrait aussi être le théâtre d’une annonce capable de faire trembler l’univers des jeux-vidéo.

Si l’on en croit un Insider bien informé, l’on devrait ; peut-être, retrouver Rockstar lors de l’évènement, et lorsque l’on sait les jeux qu’à délivrer le développeur, cela ne peut qu’augurer du meilleur. Nouvelle surprise possible lors du PlayStation Meeting ? L’annonce de Red Dead Redemption 2 en exclusivité PS4 ? Un Bully, un GTA ? Les paris les plus fous sont déjà lancés.

Mais pourquoi espérer une présentation réelle de la PS4 Neo de la part de Sony ? Si l’on prend en compte que cet évènement était longtemps à un stade de rumeur souvent démenti par Sony directement, force est de constater que le Japonais aura finalement revu sa copie pour officialiser ce PlayStation Meeting, qui ne se déroule finalement qu’à quelques jours du Tokyo Game Show.

Dans une telle situation, l’on ne peut que rêver aux annonces les plus folles et le mystère sera bientôt dévoilé. Si la PS4 Neo venait à se présenter tout en officialisant une date de sortie fin du mois de novembre, une autre question se poserait, sur le report éventuel de Final Fantasy XV, qui aura longtemps fait parler sur le web.

Ce PlayStation Meeting se tiendra le 7 septembre, à 21 heures, heure Française, au PlayStation Theatre de New York et la conférence sera à suivre en direct vidéo sur Internet. De notre côté, nous vous tiendrons bien évidemment au courant de la suite des évènements.

