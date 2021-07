Nintendo pense au rétro et fait un brillant hommage avec la sortie de la Nintendo Classic Mini > Coup de tonnerre annoncé la semaine dernière, Nintendo sortira une nouvelle console d’ici le mois de novembre 2016 ; retenez toutefois vos ardeurs, ce n’est pas encore la NX.

Annoncé le jour de la fête nationale en France, le 14 juillet, la Nintendo Classic Mini joue réellement la carte de la nostalgie et devrait réussir à parler aux plus anciens joueurs, tout en faisant de l’œil aux plus jeunes, qui pourraient bien se laisser tenter par une partie ou deux.

Dans les faits, la Nintendo Classic Mini est une Nintendo NES en modèle réduit, embarquant une prise HDMI permettant à la console de se brancher sur les téléviseurs les plus récents, tout en offrant plusieurs slots de sauvegardes pour vos jeux inclus.

La Nintendo Classic Mini se dote également d’une manette reprenant le design des manettes de la NES originale, et devrait embarquer pas moins de trente jeux.

Nintendo pense au rétro et fait un brillant hommage avec la sortie de la Nintendo Classic Mini

Dans le contenu de la boîte, nous devrions alors trouver la console Nintendo Classic Mini, un cable HDMI, une manette et une prise USB servant d’alimentation ; notons cependant qu’il vous faudra un adaptateur secteur pour faire fonctionner la console, puisque ce dernier n’est pas compris dans le lot.

Disponible le 12 novembre prochain, la Nintendo Classic Mini devrait ; en toute logique, coûter 59 euros et sa manette devrait être compatible avec les jeux NES présents sur la console virtuelle du côté de la Wii et de la Wii U. Pour faire fonctionner cette dernière, il vous suffira de la brancher sur une manette Nintendo Wii.

Dans une telle configuration, il est impossible de ne pas voir que Nintendo met tout en œuvre pour toucher les joueurs nostalgiques et la Nintendo Classic Mini reste une excellente alternative à l’émulation, légale ou non.

Parmi les trente jeux qu’embarque la Nintendo Classic Mini, l’on retrouve des incontournables de l’histoire, comme The Legend of Zelda, Zelda 2 : The Adventure of Link, Super Mario Bros. 1, 2, et 3, Pac-Man, Metroid, Ghosts’N Goblins, Final Fantasy, Castlevania et Castlevania 2 : Simon’s Quest, ou encore Donkey Kong.

Partager : Twitter

Facebook