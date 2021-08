Le jeu Ark Survival of the Fittest sur PlayStation

Ark Survival of the Fittest débarque sur PlayStation 4 > Depuis plus d’un an désormais, le monde des jeux-vidéo de survie / craft est chamboulé par la venue de Ark, un jeu de survie sur une île peuplée de dinosaures. Après s’être essayé au PC et à la Xbox One, Ark débarque sur PlayStation 4.

Pour son arrivée sur PlayStation 4, nous ne retrouvons pas le Ark des débuts, le jeu-vidéo ; dont vous pouvez retrouver notre premier avis en cliquant ici, qui vous oblige à survivre par tous les moyens, mais bien une sorte d’extension, elle aussi promis à un bel avenir.

Si Ark Survival Evolved est d’abord sorti du côté de la Xbox One de Microsoft en Game Preview, c’est bien sur PlayStation 4 que cet add-on fait son apparition en premier ; pas de panique toutefois, puisqu’une version Xbox est en préparation, de la même façon que le jeu principal devrait prochainement chambouler les habitudes des joueurs PS4.

Dans Ark Survival of the Fittest, le joueur est lancé sur l’île du jeu principal, pour en découvre avec de nombreux adversaires ; un peu à la manière d’un Hunger Games dont Ark Survival of the Fittest s’inspire pleinement, le but premier est de rester en vie le plus longtemps possible, jusqu’à rester le seul joueur (ou équipe) encore debout.

Ark Survival of the Fittest débarque sur PlayStation 4

Comme sur PC, Ark Survival of the Fittest offre également la fameuse Ligue des Survivants, permettant aux joueurs de décrocher des cash prizes mensuels ; de quoi se laisser tenter au moins une fois par cette aventure.

Dans cette nouvelle aventure, les joueurs débutent à 72 au centre de l’île, autour d’arme et de provisions diverses. Libre à vous de risquer une percée pour mieux débuter votre aventure en récupérant des armes ; quitte à y laisser votre vie, ou à vous fondre dans la nature dès les premiers instants et regarder, de plus loin, les premières minutes du duel qui s’annonce déjà épique. En solo ou en équipes (2, 4, ou 6), il vous faudra alors créer votre arsenal pour survivre par tous les moyens ; pour cela, rien de plus simple, puisque l’île sur laquelle vous vous trouvez regorge de matériaux afin de créer des armes, mais aussi des pièges.

Très animées, les parties de Ark Survival of the Fittest sont ponctuées par des évènements aléatoires comme des pluies d’acides ou des téléportations de dinosaures carnivores à vos côtés ; de quoi pimenter encore plus la partie, d’autant que le cône définissant les limites du jeu se réduit de plus en plus pour forcer les joueurs à se montrer digne de la victoire.

Outre ces quelques particularités, vous pouvez réussir à dompter des créatures à la force incroyable pour vous aider dans votre mission (comme la Reine des Araignées, ou un dragon crachant du feu) ; si Ark Survival of the Fittest ne propose pas réellement le même déroulement que le monde ouvert de Ark Survival Evolved, il n’en reste pas moins un jeu très nerveux et ô combien jouissif, seul ou à plusieurs. Les gains disponibles à la fin du mois et une nervosité sans faille tournée vers l’E-sport pourraient bien tenter même les plus réticents des joueurs.

