Promotions exceptionnelles avec Amazon Prime Day

Cette année, le géant de la vente en ligne crée l’événement avec son Amazon Prime Day. Les promotions pleuvent sur le site d’Amazon, avec des articles dans tous les rayons à prix cassés. les fans de bons plans et de réductions vont s’en donner à coeur joie..

L’évènement annuel Prime Day d’Amazon a lieu avant la saison des fêtes pendant deux jours, soit 48 heures exactement et pas une de plus. Cet évènement de shopping offre aux membres Prime des économies incroyables et de belles promotions sur plus d’un million de produits dans le monde entier et dans toutes les catégories de produit à acheter sur Amazon.

Prime Day commence à 00h01 la nuit du premier jour et se termine à 23h59 le deuxième jour. Parmi les bonnes affaires à acheter sur Amazon pendant ces 48 heures de folie, on retrouve les produits phares comme les jouets, les télévisions, les produits électroniques, les articles de mode, beauté, cuisine, maison et les appareils Amazon.

Souvenez-vous, pour Amazon, l’on avait déjà tenté de percer dans le milieu de la téléphonie, avec un Fire Phone possédant pourtant quelques qualités. Le bilan et le constat seront vite tombés, il était impossible de voir ce smartphone s’imposer face à la concurrence féroce.

Pour Amazon, cet échec ne calmera pas les ardeurs de l’entreprise puisque l’on désire conserver une part dans le marché des smartphones et l’on se permet, dès lors, de recourir à des moyens plus alléchants pour les consommateurs.

Nouveauté donc chez Amazon, l’on commercialise des smartphones moins chers que chez la concurrence, tout en proposant exactement les mêmes modèles ; la contre-partie est toutefois discutable, puisque l’on retrouve de la publicité affichée sur le téléphone, sans moyens de la désactiver.

Des smartphones moins chers chez Amazon, mais avec de la publicité

Pour Amazon, ceci n’est pas réellement son premier coup d’essai, puisque ce système est en place et en expérimentation depuis quelques années maintenant, dans les tablettes Kindle Fire et liseuses Kindle. Cependant, c’est bien la première fois qu’Amazon fait le pari de la publicité, dans des modèles ne lui appartenant pas.

Des smartphones moins chers à acheter sur Amazon, mais avec de la publicité

Dans un premier temps, l’on retrouve le Moto G et le Blu R1 HD ; chacun de ces appareils voit son coût d’acquisition chuter de 50 dollars contre les 200 et 100 dollars respectivement demandés. Alléchante, cette offre est toutefois réservée aux consommateurs Premium.

Uniquement disponible aux États-Unis pour le moment, il ne fait nul doute que l’on doive voir cette tendance débarquer en Europe si le succès est au rendez-vous. Comme Amazon l’a déjà annoncé, beaucoup de clients préfèrent choisir les modèles moins onéreux et embarquant de la publicité et il était, dès lors, normal de voir Amazon creuser un peu plus le sujet.

Dans les faits, les deux smartphones à acheter sur Amazon ; tournants sous Android, possèdent alors des applications d’Amazon ; très compliquées à désinstaller, mais également des publicités sur l’écran de verrouillage du smartphone, comme des suggestions d’achats que l’on pourra s’offrir en déverrouillant son appareil.

Déroutant aux premiers abords, ce nouveau modèle économique pourrait permettre de réaliser quelques économies qui seraient les bienvenues pour beaucoup. Si la publicité n’est pas gênante pour certains, c’est un véritable calvaire pour d’autres et l’on suivra de près les premiers retours de cette nouvelle politique ; si le succès est de la partie, il ne fait nul doute que l’on découvre, très bientôt, de nouveaux modèles possédant cette fonction acheter sur Amazon.

Partager : Twitter

Facebook