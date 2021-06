Altice veut livrer un smartphone à écran holographique

Altice va livrer un smartphone à écran holographique > Et si le renouveau des smartphones passait par une société Française ? C’est bien le défi que s’est lancé Altice, la maison mère de SFR, avec son partenariat avec la société LEIA.

Bien souvent ; voir toujours, lorsqu’un opérateur de téléphonie sort un smartphone sur lequel il appose sa marque, il ne l’aura que choisi dans un catalogue d’un fabricant. Cette année, les choses pourraient évoluer et Altice deviendrait le premier à se lancer dans l’aventure.

Fait totalement nouveau ; et salutaire pour l’industrie des smartphones, ce partenariat entre les deux sociétés amènerait un smartphone technologiquement supérieur, puisqu’il proposerait donc un écran holographique ; comprenez par là que le smartphone serait doté d’un écran capable de reproduire des hologrammes 3D manipulables ; lors du communiqué, une date de sortie a déjà été évoquée, il devrait être commercialisé avant la fin de l’année.

Si la société LEIA ; filiale de HP Labs, a déjà fait parler d’elle, c’est notamment après avoir déposé plusieurs brevets dans le domaine de la projection holographique.

Altice va livrer un smartphone à écran holographique

Leur nouvelle technologie, baptisée Diffractive Lightfield Backlighting, permet de créer des images en trois dimensions à travers une simple dalle LCD.

Pour mieux comprendre, leur technologie peut produire des hologrammes avec une seconde dalle présente sous le premier écran ; dans les faits, l’on combine un écran 2D classique et un écran holographique au sein du même smartphone, pour un résultat qui sera, nous l’espérons, incroyable.

En plus de cette première technologie de LEIA, l’on retrouve la technologie Hover Touch, qui détecte les doigts de l’utilisateur et autorise la manipulation et le déplacement de l’hologramme projeté ; un peu à la manière d’un HoloLens de Microsoft. Les angles de vision peuvent, eux aussi, être optimisés pour offrir une visibilité sous tous les angles, où n’être vus que par l’utilisateur lui-même.

Avec cette prise de risque, Altice offre à SFR un smartphone sur le papier novateur et supérieur technologiquement, tout en permettant à l’opérateur d’être le distributeur exclusif du smartphone en Europe ; si le succès est au rendez-vous, nul doute que le blason de SFR sera redoré.

