Puissance et fonctions, de nouvelles rumeurs se dévoilent pour la Nintendo NX > Décidément, la Nintendo NX sait faire parler d’elle, que se soit pour les bons, comme pour les mauvais côtés. Depuis plusieurs jours, de nouvelles rumeurs ont vu le jour sur la toile, certaines confirmées par le Président de Nintendo lui-même.

Au niveau de la puissance pour commencer, il faut savoir que les rumeurs font état d’une Nintendo NX au moins aussi puissante qu’une Xbox One ; sur le papier tout du moins.

Dotée d’une puce Tegra de NVIDIA ; laissant donc AMD de côté, la Nintendo NX pourrait ainsi faire tourner des jeux en 4K à 60 FPS sans trop de problèmes. Du côté de Nintendo, l’on utilise alors la solution de la modernité pour se permettre de rivaliser avec ses concurrents ; attention toutefois, puisque, toujours sur le papier, la Nintendo NX ne serait pas encore en mesure de rivaliser avec la puissance de la PS4, et encore moins de la PS4K.

Alors qu’il manque de nombreuses données techniques pour venir compléter la feuille de bord, beaucoup espèrent obtenir de nouvelles informations sur la Nintendo NX lors de l’E3 2016 qui se déroulera en juin prochain ; pourrions-nous obtenir de nouvelles informations lors de l’évènement ? Pas si sur, puisque, d’après Nintendo, la NX ne devrait pas être montrée à l’E3 ; bien que cette dernière ne soit pas présentée pour le moment, nous pouvons tout de même espérer glaner quelques infos.

Toujours dans les rumeurs et malgré la présence d’une telle puce, le bond en avant technologique ne serait pas assez important pour Nintendo, pour se permettre de rivaliser avec les consoles actuelles ; à moins qu’elle ne parvienne à lutter contre la PS4K et la Xbox One 1.5, ce qui serait, alors, un tournant historique pour une société qui a toujours privilégié les nouvelles façons de jouer, au détriment de la puissance pure.

Autres rumeurs, cette fois-ci émanant directement du président de Nintendo, et donc difficilement réfutables, nous devrions trouver, lors de la sortie de la Nintendo NX, un concept radicalement différents de ses grandes sœurs, la Nintendo Wii U et la Nintendo 3DS.

Lors d’une interview, le PDG de l’entreprise a déclaré que la Nintendo NX ne prendrait aucunement la place de la Wii U et de la 3DS, faisant ainsi de la NX, une console à part entière ; mais que pourrions-nous en déduire ? Un hybride entre la console de salon et la console portable comme le voulaient les premières rumeurs ? Dans les faits, cela n’est pas impossible, mais l’on voit difficilement comment une telle chose pourrait se réaliser sans délaisser une partie de son contenu. Autre fait notable, la Nintendo NX ne serait pas vendue à perte comme c’était le cas de la Nintendo Wii U. Peut-on alors imaginer un prix plus élevé que la dernière de Nintendo ? En embarquant une puce NVIDIA bien plus moderne qu’à l’accoutumer, mais souvent plus chère qu’AMD, l’on peut facilement évoquer un prix de vente aux alentours des 400 €, le prix de la PS4 à son lancement.

Enfin, c’est la date de sortie qui s’est peut-être confirmée puisque cette dernière devrait trouver le chemin des rayons pour le printemps 2017. En ayant appris de ses erreurs passées ; notamment sur le line-up de la Nintendo Wii U, trop vide au goût des joueurs, le line-up de la NX se voudra plus consistant et surtout de meilleurs qualités. Tout en restant réaliste, le Président de Nintendo reste conscient que la NX ne pourra pas combler les pertes de la Wii U, tout juste les atténuer ; gageons pour Nintendo et sa Nintendo NX que l’on n’assiste pas à une nouvelle déconvenue.

