Quelle sera la nouvelle révolution après les smartphones ? > Depuis quelques années maintenant, les smartphones ont connu un véritable boum commercial, tout autant qu’ils ont révolutionnés le monde de la communication, ainsi que de la technologie.

Néanmoins, l’on ne peut que constater que le marché des smartphones est en train de stagner ; s’il semble normal de voir cela dans un monde où de très nombreuses personnes possèdent déjà un smartphone, il est évident que même les dernières versions des smartphones embarquant des points forts supplémentaires ne parviennent plus à faire pencher la balance.

Au fil des ans, l’on aura connu de nombreuses folies et tendances ; les PCs et les tablettes en faisaient partie, mais l’on cherche désormais l’objet, nouveau, qui pourrait créer un raz-de-marée comme les smartphones en leur temps.

Si le marché n’évolue plus, c’est bien car les consommateurs et utilisateurs de smartphones sont finalement ravis de leur acquisition et ne sont plus très enclins à les renouveler par un modèle plus récent, mais dont les spécificités, n’apportent, au final, pas de réels changements pour l’utilisateur final.

Quelle sera la nouvelle révolution après les smartphones ?

Si les smartphones sont en train de connaître une phase difficile dans le milieu, c’est à peu près le cas de tous les objets que l’on dit connectés.

Sur une centaine de personnes, seulement une poignée exprimait leur intérêt pour ces nouveaux objets connectés. Ainsi, le drone, la montre connectée, ou divers appareils pour la maison ne parviennent pas à chambouler le marché puisque les consommateurs ne voient pas encore ce que ces objets pourraient changer dans leur vie, tout comme le souligne John Curran, dirigeant de la branche communication, médias et technologie d’Accenture.

Toujours selon lui, les consommateurs sont désireux d’objets qui leur facilitent la vie, leur donnent du plaisir ou les étonnent ; c’est bien pour cela que le smartphone avait marqué une nouvelle révolution, puisqu’il permettait de répondre à de vrais problèmes de communication des personnes lors de déplacements.

Dans la société actuelle où de nombreux objets intelligents tentent de se mettre en avant ; sans pour autant parvenir à devenir de véritables succès, l’on pourrait bien compter sur des acteurs plus inédits pour réussir à combiner les objets et les applications entre elles. Une telle situation pourrait encore permettre à ceux ayant raté le virage du mobile de revenir dans la course ; l’on pense alors naturellement à Microsoft, qui ne parvient toujours pas à offrir des heures plus glorieuses pour son Windows Phone, ou encore à Intel.

