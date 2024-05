La Sony PS4K et la Microsoft Xbox One 1.5 se précisent > Il est certainement compliqué d’être passé à côté des dernières rumeurs, celles qui font état de la sortie d’une nouvelle PlayStation dans un premier temps, la PS4K, puis celle de la Xbox One 1.5.

Sur le papier, rien de tout cela n’est finalement impossible, puisque l’on sait que les deux consoles ont déjà plusieurs années d’existence ; alors, au lieu de sortir une nouvelle console, pourquoi ne pas garder le nom et changer simplement des composants internes ?

Première rumeur apparue, la présence, d’ici fin 2016, d’une nouvelle console du géant Sony. Alors que la PS4 domine encore les marchés du monde entier, l’heure de la mise à jour devrait sonner et l’on retrouverait une console bien plus puissante, qui devrait coïncider avec la sortie du casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR.

Dans de telles circonstances, il ne fait nul doute que l’on puisse assister, pour la première fois de l’histoire, à une simple remise à niveau des consoles actuelles, ce qui pourrait, malheureusement, prendre à défaut les récents acheteurs de PS4, qui pourraient se sentir lésés.

La Sony PS4K et la Microsoft Xbox One 1.5 se précisent

Du côté de la PS4K donc, l’on devrait retrouver une console s’équipant cette fois-ci de huit cœurs Jaguar cadencés à 2,1 GHz, contre 1,6 GHz à l’origine, tandis que le GPU se voit également améliorer pour l’occasion. Celle qui répond au nom de code PlayStation NEO se dote encore d’une mémoire vive plus rapide, pour mieux se baser sur ce qui se fait avec les PCs.

Fait notable néanmoins, il n’est pas question de diviser la communauté des joueurs, puisque tous les jeux sortant sur PS4K se devront d’être compatible avec la PS4 normale, seule l’amélioration graphique sera alors au centre des débats, sans délaisser les joueurs de la première heure, qui pourront profiter des titres et du même contenu sur les deux consoles ; bonne nouvelle également pour le PlayStation VR, qui se devra d’être compatible avec la PS4. Au niveau du prix, les dernières rumeurs font état d’une somme avoisinant les 400 euros, soit le prix actuel de la PS4.

Pour Microsoft, et après avoir mis sur papier à quel point l’intérêt d’une nouvelle machine serait anodin, l’on revient sur ses décisions pour présenter la Xbox One 1.5. Attention toutefois, puisque les dirigeants de Microsoft avaient bien précisés que l’on retrouverait une nouvelle machine, uniquement si celle-ci apportait un réel plus pour la branche des jeux-vidéo. Trop peu d’informations ont alors fuités pour espérer découvrir quelque chose de concret avant l’E3 2016 qui se déroulera au mois de juin.

L’on sait, par exemple, que Microsoft travaillerait sur une nouvelle puce Wifi et que la Xbox One 1.5 pourrait offrir ce que l’on trouve sur PC, avec des éléments à changer soi-même ; dans les faits en revanche, l’on attendra patiemment l’E3 2016 pour découvrir, réellement, ce qu’il en retourne. En attendant, et si ces rumeurs se confirment, l’on pourrait alors assister à un E3 historique.

