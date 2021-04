Le FttH est la meilleure technologie pour Internet et avantage Bouygues, Orange et Free > Depuis quelques années maintenant, il existe une véritable révolution dans le monde de l’Internet du côté de la France. Avec le plan très haut débit, le gouvernement entend bien raccorder un maximum de foyer à des vitesses supérieures, et certains opérateurs ont réussi leur pari.

C’est une récente étude qui aura permis de démontrer quelle est la meilleure technologie entre le FttH et le FttLA. Dans les faits, il faut savoir que le FttH est une fibre optique jusqu’à l’abonnée, tandis que le FttLA est une fibre jusqu’au dernier amplificateur.

C’est d’ailleurs cette dernière technologie qu’aura choisi SFR, et il est bien le seul à avoir misé sur le FttLA. Alors que le géant de la téléphonie pensait réussir son coup, l’étude a démontrer que les meilleurs débits ; qu’ils soient ascendants ou descendants, ne proviennent pas du FttLA, mais bel et bien du FttH.

Si trois des quatre opérateurs parviennent dès lors à se mettre en avant, c’est un coup dur à gérer pour SFR, qui a déjà investi des millions dans cette mise à niveau. Attention toutefois, puisque pour SFR, le FttLA reste la réponse première à la réussite du plan très haut débit.

Le FttH est la meilleure technologie pour Internet et avantage Bouygues, Orange et Free

Finalement moins coûteuse à mettre en place, il est vrai que la technologie du FttLA permet de connecter un maximum de personnes au très haut débit, quitte à perdre une certaine rapidité.

Sur le débit descendant par exemple, le FttH ne fait pas dans la dentelle et parvient à éclipser les chiffres du FttLA sur les mires proches. Alors qu’en FttLA l’on parvient à une vitesse entre 30 et 180 Mbit/s, le FttH propose une moyenne bien plus élevée, avec 500 Mbit/s en moyenne ; le premier test est concluant pour le FttH.

Même constat au niveau du débit ascendant ; là où le FttH offre 135 Mbit/s en moyenne, le FttLA n’en dispose que de 5 à 18 Mbit/s, faisant même moins bien que le cuivre, qui se situe généralement sous les 30 Mbit/s, mais dont le débit peut s’avérer plus haut que 20 Mbit/s.

Enfin, il existe un autre critère de choix dans ce test effectué, puisque de nombreuses personnes sont désireuses d’obtenir un temps de latence proche de zéro. Là encore, c’est le FttH qui s’impose aisément avec une moyenne de 8 ms. Une fois n’est pas coutume, le cuivre peut mettre à défaut le FttLA puisque cette dernière dispose d’un temps de latence compris entre 17 et 24 ms, contre 18 et 22 pour le cuivre.

Partager : Twitter

Facebook