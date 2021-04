Snapchat évolue et veut faire mieux que WhatsApp et Messenger de Facebook > Au train où vont les choses, l’on pourrait bientôt assister à une véritable révolution du côté de Snapchat ; les ambitions récentes pourraient bien mener l’application au sommet de l’affiche.

Si vous prenez votre smartphone, vous voyez clairement des applications désormais historiques, mais Snapchat pourrait bien les remplacer à terme. Quitte à essayer, autant le faire sans retenu et c’est clairement l’ambition affichée par Snapchat.

Dévoilé le 29 mars dernier, la version 2.0 du chat de Snapchat se permettait de se mettre à jour, notamment en utilisant désormais les stickers que l’on peut trouver du côté du Facebook Messenger.

Dans les faits encore, Snapchat est devenu une application à part entière, et propose, grâce à la version 2.0, d’écrire, d’envoyer des photos, et même de passer des appels audio et vidéo, à l’image de ce que l’on trouvait déjà dans WhatsApp et dans le Messenger de Facebook.

En plus d’avoir connu un véritable bond en avant dans sa version 2.0, Snapchat gère même les liens hypertextes, les numéros de téléphone et les adresses postales afin de partager toujours plus d’informations sur la même plate-forme de communication.

Quelques années en arrière, c’est même Facebook qui était désireux de racheter un Snapchat en train de s’imposer ; le résultat ne se fera pas attendre puisque l’offre de trois milliards de dollars sera refusée, ce qui deviendra une excellente opération pour l’application, qui en vaut aujourd’hui plus de seize milliards.

Premier coup dur pour ses principaux concurrents puisque l’application Snapchat se veut de plus en pressente et parvient à convertir de nombreux adolescents et jeunes adultes ; alors que beaucoup estimaient que Snapchat ne posséderait qu’une faible durée de vie, force est de constater que Snapchat n’en n’est qu’à ses balbutiements.

Ces derniers mois, l’euphorie autour de Snapchat était telle, qu’aux États-Unis, la majorité des 12-24 ans confirmaient leur migration de Facebook à Snapchat, ce qui aura d’ailleurs permit à l’application de devenir leader sur le segment ; un bien bel exploit malgré des couleurs très criardes.

