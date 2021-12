La future présentation du Samsung Galaxy S7 > Dans le monde de la technologie ; plus particulièrement de la téléphonie, il est courant de livrer de nouveaux modèles de son smartphone assez souvent pour permettre aux consommateurs de ne pas se languir ; si Apple est le maître en la matière, Samsung parvient à faire très fort également.

Dans le commerce, le Samsung Galaxy S est apparu en juin 2010 et proposait alors une interface sous Android. Dès sa sortie, le Samsung Galaxy S venait se montrer bien plus puissant que son principal concurrent, l’iPhone 4. Alors que ce dernier possédait un processeur cadencé à 800 MHz, le Samsung Galaxy S en embarquait un à 1 GHz et son processeur graphique était, lui aussi, plus puissant.

En mai 2011, Samsung livrait son Galaxy S2 et le mettait en avant comme un modèle haut de gamme de son premier smartphone concurrentiel. C’est d’ailleurs lors de cette année que Samsung et Apple se livreront une bataille acharnée pour remporter la victoire dans de nombreux pays où les smartphones étaient commercialisés ; de nombreux procès seront alors à l’ordre du jour envers les deux sociétés ; chacune voulant empêcher l’autre de vendre ses modèles sur certains territoires, jugés comme décisif stratégiquement.

Un an plus tard, Samsung poursuivait son ascension avec le Samsung Galaxy S3. Si les améliorations étaient finalement jugées trop minimes, le Samsung Galaxy S3 disposait néanmoins d’un contraste infini, laissant la place à un noir parfait. De son côté, le prochain modèle du Galaxy, à savoir le Samsung Galaxy S4 mettait en avant un appareil photo à 13 Mpx, contre huit auparavant.

En 2014 maintenant, le Samsung Galaxy S5 voyait le jour et offrait aux consommateurs la possibilité de filmer en Ultra HD, et de prendre des photos en 16 Mpx ; si le smartphone est parvenu à se différencier de ses ainés, c’est notamment grâce à son étanchéité à l’eau et à la poussière, tout comme le faisait parfaitement le Motorola Defy en son temps (2010).

Plus récemment, en avril 2015, c’est le Samsung Galaxy S6 qui parvenait à rallier les consommateurs à la cause de Samsung. Parfaite alternative à l’iPhone d’Apple, Samsung est parvenu à décrocher une place de choix dans les poches des habitants du monde entier et ce n’est pas raison. Très puissant, doté d’un excellent capteur photo et se targuant d’un design sobre et élégant, le Samsung Galaxy S6 n’est finalement qu’une simple présentation des plus belles années à venir pour le constructeur Coréen.

2016 marque donc, tout comme son concurrent direct de chez Apple, l’année du renouveau. Alors que les spéculations les plus folles tournent autour du Samsung Galaxy S7, l’on ne pourra néanmoins que confirmer que ce dernier modèle se veut bien plus puissant que ces ainés, et offre un design toujours plus épuré. Cette fois-ci, ce sont les boutons à encre électronique qui déchaîne les passions du monde entier. Ces boutons peuvent alors être changés selon le bon vouloir de l’utilisateur et l’on retrouverait également deux capteurs au dos de l’appareil ; ces ajouts seront-ils confirmés ? Nous reviendrons dessus prochainement, lors de la future présentation du Samsung Galaxy S7.

