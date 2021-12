L’iPhone 7 : retour sur le smartphone d’Apple

L’iPhone 7 et les nouveautés d’Apple pour l’année 2016 > Désormais un acteur majeur de la scène High Tech, Apple n’en finit plus de sortir chaque année de nouveaux modèles de ses équipements ; pour le plus grand bonheur des amateurs de la marque à la pomme croquée.

En 2015 déjà, Apple a fait très fort en proposant de nombreux produits intéressants pour les consommateurs. Dans les faits l’on pouvait alors retrouver une Apple Watch, un iPad Pro, un MacBook Retina, mais également un service Apple TV de quatrième génération.

Après une année aussi folle, il ne fait néanmoins nul doute qu’Apple puisse profiter d’une année d’accalmie, permettant ainsi au constructeur de poser ses marques avec les produits sortis en 2015, mais sans oublier toutefois d’inonder le marché avec quelques nouveautés.

En effet, Apple pourrait bien être connu par cœur maintenant, puisque la marque sort un nouvel iPhone tous les deux ans. Entre-temps, l’on retrouve les mêmes iPhones avec des capacités boostées ; en 2015, le cycle s’est répété avec l’iPhone 6S et l’iPhone 6S Plus. C’est donc tout logiquement qu’Apple devrait nous proposer son nouveau modèle d’iPhone, l’iPhone 7.

Dans les couloirs, l’on peut entendre que l’une des principales nouveautés à attendre sur l’iPhone 7 viendrait de son gabarit. Bien plus fin que ce que l’on pouvait connaître auparavant, l’iPhone 7 pourrait être l’un des smartphones les plus plats de la dernière décennie ; attention néanmoins, puisque si cela venait à se confirmer, l’on pourrait faire une croix sur la prise Jack sur laquelle les utilisateurs branchaient leur casque audio.

Toujours dans le cycle de renouvellement, 2016 pourrait marquer la présence d’un nouvel iPad Air et pour cause. Alors que le Mini a été renouvelé en 2015, c’est bien l’iPad Air qui devrait se montrer. Bien qu’il ne faille pas attendre de grosses nouveautés sur cet accessoire, l’on pourrait quand même penser que l’iPad Air prendrait les caractéristiques de l’iPad Pro.

Puisque les rumeurs vont bon train, notons que l’année 2016 pourrait marquer l’arrivée d’une nouvelle Apple Watch, dont le prochain modèle devait à l’origine sortir en 2017. L’on suivra l’affaire de près, surtout pour noter les différentes améliorations qui pourraient être apportées à l’accessoire.

Enfin, l’Apple TV devrait encore s’améliorer ; gage de qualité après avoir patienté près de trois ans sans grandes nouvelles, tandis que le Macbook Retina devrait subir une refonte visuelle ; de son côté, l’iOS X devrait nous parvenir en 2016. Charge au temps maintenant, de nous confirmer ou non ce planning.

