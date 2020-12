Musique en streaming : Deezer ou Spotify ?

La musique en streaming sur Internet avec Deezer et Spotify > Dans une société où les connections Internet sont de plus en plus rapides, il est normal de voir bon nombre de services de musiques et de vidéos en streaming émerger sur la toile, et certains parviennent à se hisser au sommet, comme c’est le cas de Deezer et de Spotify.

De son côté, Deezer est un service Français d’écoute de musique en streaming, disposant d’un site web et d’une application mobile.

Lancé sur le marché en août 2007, Deezer est rapidement devenu une référence de la musique en streaming. Mais si Deezer a réussi à percer, c’est grâce à ses nombreuses offres qu’il propose aux utilisateurs de son service.

En proposant un système d’écoute gratuit sur le PC, Deezer a réussi à gagner la confiance des amoureux de la musique, et propose, ensuite, un abonnement afin d’obtenir de l’illimité, de la meilleure qualité et offre aussi ses services sur mobiles, le tout, sans publicités.

Depuis sa création en 2007, Deezer n’aura cessé de remporter de nouveaux utilisateurs à son service et aura passé la barre du million en 2011, alors qu’il n’en comportait encore que 25 000 en juillet 2010. Grâce à de nombreux achats et coups de poker (achat de Stitcher, fusion avec Orange,…) Deezer a réussi à devenir un géant du monde de la musique en ligne.

Tandis que Deezer étoffe ses parts de marché dans l’hexagone et parvient à s’exporter dans de nombreux autres pays (plus de 200), son concurrent direct, Spotify, tente encore de percer en France. Ce site de musique en streaming Suédois fut lancé en 2006 et nous provient de Suède, mais se retrouve facilement sur toutes nos machines, du PC jusqu’aux consoles de jeux-vidéo.

En parvenant à se montrer plus efficace que Deezer sur le plan mondial (notamment en Amérique du Sud et en Amérique du Nord), Spotify multiplie les applications en tous genres, comme celle avec Nike, où l’utilisateur se verra proposer une musique en fonction de sa cadence. Si cela peut apparaître comme un gadget, force est de constater que Spotify est puissant hors de l’hexagone (75 millions d’utilisateurs).

En France justement, Spotify se devait de se démarquer et c’est grâce à un partenariat avec Bouygues que les choses ont commencé à changer. Depuis, Spotify aura annoncé une hausse de 150 % de ses abonnés sur le territoire Français et en comptait alors 650 000. Au rythme des annonces et des nombreuses nouveautés apportées par Spotify, il ne fait nul doute que le service Suédois puisse bien se retrouver devant Deezer d’ici quelque années.

En vidéo, voici comment choisir votre service de streaming musical :

