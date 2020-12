WWE : Le succès du catch en jeux-vidéo

WWE et le succès du catch en jeux-vidéo > Longtemps réservé à un public averti, le catch touche désormais tout le monde. Preuve en est avec les jeux-vidéo qui parviennent, chaque année, à rallier le plus grand nombre, qu’il soit connaisseur, simple curieux, ou amateur de jeu de combat.

Aux États-Unis, le catch est installé depuis de très longues années et il ne fait que percer dans nos contrées. Si ce sport spectacle parvient à rassembler de multiples personnes, c’est notamment grâce aux moments exceptionnels dont nous pouvons être témoins.

Pour les jeux-vidéo de catch, le constat est finalement le même. Présent sur nos consoles de salon depuis l’année 2000 avec la WWE sur Playstation, le catch a connu des heures de gloire avec la franchise que détenait alors la défunte société THQ.

Sorti en 2000, WWF SmackDown! était alors l’annonciateur d’une très longue série que l’on connaît encore aujourd’hui. En proposant un gameplay axé sur l’arcade et sur la rapidité, le jeu parviendra à séduire les critiques en offrant une nervosité sans failles.

Les épisodes suivants bénéficieront d’une notoriété grandissante auprès du public et ce ne sera que quatre ans plus tard que la série prendra un tournant exemplaire, et débutera les changements en affichant un nouveau nom.

Dès l’année 2004, le catch en jeu-vidéo se nomme WWE SmackDown VS Raw et son principal atout réside dans l’immersion proposée. En effet, les développeurs ne désirent qu’une seule chose ; retranscrire à la perfection ce que l’on peut voir lors du show télévisé. Un pari qui sera finalement gagnant puisque la licence se classe dans les meilleures ventes de tous les temps. En 2009, ce sont plus de 52 millions d’exemplaires des WWE SmackDown VS Raw qui auront trouvé preneurs.

Depuis 2013, la série connaît un second souffle à partir de la disparation de THQ. Les droits se retrouvent maintenant du côté de Take-Two et les jeux ne cessent de se peaufiner ; seul l’épisode WWE 2K15 aura soulevé un vent de critique, tant ce dernier s’est avéré décevant et avare en nouveautés.

Pour sa nouvelle année, la franchise WWE met en avant un mode carrière bien plus complet et réaliste qu’auparavant, une meilleure stabilité pour son jeu en multi-joueurs et une amélioration des temps de chargements ; désormais, la caméra survole le ring et les commentateurs évoquent le combat à venir. Toujours dans les nouveautés, il est désormais possible d’attaquer son adversaire avant qu’il ne monte sur le ring, et le roster de WWE se veut vertigineux avec plus de 120 superstars disponibles ; du jamais vu !

En vidéo, les moments les plus hilarants de la WWE :

