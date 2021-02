Microsoft Lumia 950 XL le renouveau du Windows Phone > Tout le monde le sait, l’aventure de Microsoft dans le marché des Smartphones s’est avérée bien plus compliqué que ce nous pouvions penser de prime abord ; qu’en est-il alors avec ce nouveau modèle ?

Microsoft et la consommation, c’est une véritable histoire d’amour. En plus de proposer des consoles de salon de qualité, le géant Américain reste en tête dans les foyers du monde entier, grâce à son système d’exploitation Windows, présent dans la majorité des ordinateurs.

Mais si Microsoft parvenait à tirer son épingle du jeu dans ces deux domaines, force est de constater que son aventure du côté des smartphones aurait bien pu s’arrêter, très tôt.

En rentrant dans un secteur où les consommateurs ne voyaient que par Apple et Android, se faire une place était loin d’être chose aisée ; l’alliance avec Nokia aidant, Microsoft parviendra tout de même à glaner quelques pourcentages d’utilisateurs de smartphones, avant de stagner dû au manque d’applications et à la réticence de nombreux développeurs de se tourner vers le système d’exploitation.

Microsoft Lumia 950 XL le renouveau du Windows Phone

Après le rachat de Nokia, Microsoft poursuivit la vente des modèles Lumia, tout en affichant clairement Microsoft Lumia ; malheureusement pour le constructeur, les chiffres de ventes ne plaidaient pas en la faveur du géant Américain.

Arrivé en 2015 néanmoins, Microsoft poursuit sa lutte pour gagner des parts de marché et son évolution vers Windows 10 permet au constructeur de franchir un pas incroyable dans l’homogénéité de ses appareils. Plus connectés entre eux que jamais, il était temps pour Microsoft de sortir son Windows Phone, qui sera le fer de lance de la nouvelle campagne.

Grâce à son modèle Microsoft Lumia 950 XL, le constructeur revient sur le devant de la scène des smartphones haut de gamme, et parvient, sans difficulté, à rivaliser avec les constructeurs les plus renommés du domaine. La preuve vient directement de son écran, possédant une finesse d’affiche incroyable, couplé à une configuration plus que musclée. Embarquant une puce octo-cœur Snapdragon 810 dans son modèle XL (et 3Go de mémoire vive), Microsoft vient mettre un terme aux problèmes liées à cette puce ; la Snapdragon 810 est alors refroidie par un nouveau système de refroidissement, devant, théoriquement, empêcher toute surchauffe de la puce problématique.

Pour l’occasion, le Microsoft Lumia 950 XL se dote d’un appareil photo à 20 Mpx et ce dernier s’avère être bien plus convaincant que les anciens de la gamme Lumia ; une seule ombre au tableau toutefois, Microsoft a jugé bon, pour son modèle haut de gamme, de conserver une coque en plastique lorsque ses concurrents proposent du métal et du verre par exemple ; son poids, plutôt léger, pourra-t-il être un atout certain pour gommer le défaut du plastique ?

Partager : Twitter

Facebook