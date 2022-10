Retour réussi pour Rock Band 4 sur PS4 et Xbox One > Qui ne connaît pas la licence Guitar Hero et Rock Band ? En offrant aux joueurs la sensation d’évoluer dans un vrai groupe de musique avec les instruments livrés avec, ces jeux de rythmes ont fait fureur ces dernières années, et Rock Band tente un retour sur le devant de la scène, après cinq d’ans d’absence.

Habitués aux différents FPS et jeux de sports qui sont légion sur les consoles de dernière génération, beaucoup attendaient un retour des jeux qui ont marqué les années rythmiques. Alors que l’on pensait les licences oubliées après des chiffres de ventes peux convaincants, force est de constater que l’on peut à nouveau goûter à un public déchainé.

Le principe de ces jeux est assez simple. Dans la boîte, l’on retrouve des guitares et autres objets (batteries et claviers dans Rock Band) imitant les instruments réels, et seuls les meilleurs joueurs parviendront à briller dans les nombreuses séquences proposées.

Situées à l’écran, des touches apparaissent et l’utilisateur des instruments doit alors les reproduire dans le bon tempo pour tenter de décrocher le meilleur score possible ; la difficulté peut être très importante sur certaines chansons et réussir un sans-faute procure une joie intense, qui ne peut se produire qu’après de nombreux essais et de semaines de perfectionnement.

Si Guitar Hero était le leader de ce qui se faisait ensuite sur les consoles que nous connaissons, Activision cessa de produire des jeux Guitar Hero après le dernier flop commercial qui a eu lieu en 2010. Néanmoins, Guitar Hero revient également sur le devant de la scène et nous reviendrons prochainement sur son succès, très spécial.

Ce qui nous intéresse ici, c’est bien la licence Rock Band. Cette dernière appartient à Harmonix et aura toujours été connue pour proposer un contenu plus étoffé, notamment sur les nombreux instruments disponibles à la vente. Après un premier épisode sortit en 2007 sous la tutelle d’Electronic Arts, Rock Band revenait, mais n’apportait finalement pas suffisamment de nouveautés ; seulement des chansons différentes.

Les années qui suivirent permettaient alors de goûter à des Rock Band de qualité, centrés bien souvent sur des groupes ou des thèmes spécifiques. Avant la sortie de Rock Band 3, les joueurs se sont essayés à Rock Band The Beatles, Rock Band Unplugged, Rock Band Lego et Rock Band Green Day. Toujours aussi amusants à prendre en main, le succès commençait à s’essouffler et il fallait un important épisode pour se remettre sur le droit chemin.

En 2010, c’est Rock Band 3 qui tentait de renouer avec le succès des deux premiers épisodes, en introduisant deux nouveautés non-négligeables, la présence d’un clavier et d’un à trois micros, contre un seul pour les précédents. Encore une fois, Rock Band 3 proposait de nombreuses chansons allant du punk au rock, mais l’engouement des joueurs pour ce style de jeux se sera éteint. C’est finalement cinq ans plus tard, en 2015, que le développeur Harmonix revient et propose un Rock Band 5 plus complet que jamais. Désormais, les joueurs peuvent s’adonner au plaisir d’utiliser de nombreux instruments différents sur pas moins de 2 000 titres qui auront fait les beaux jours des précédents opus, à travers de nombreuses mises à jour du titre, payantes, mais aussi gratuites.

Un retour plus que réussi donc, pour un style de jeu dont le succès venait à s’étouffer avant de reprendre une bouffée d’air nécessaire à la pérennité de la licence.