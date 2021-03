La Samsung Gear S2 la montre connectée de Samsung

La Samsung Gear S2 la nouvelle montre connectée de Samsung > D’abord présentées comme l’avenir de tout le monde, les montres connectées peinent pourtant à sortir du lot, alors que le marché potentiel est jugé immense ; plus de 200 millions d’ici quelques années.

Si l’on pensait que les montres connectées s’essouffleraient ; à la manière de la technologie 3D, bien moins présente qu’auparavant, les montres connectées résistent et certains constructeurs parviennent à tirer leur épingle du jeu, grâce à un flagrant manque de concurrence.

En lançant sur le marché son premier modèle de montre connectée en septembre 2013, Samsung parvenait à faire sensation en proposant un objet utile, et esthétiquement réussi. Ce n’est que deux ans plus tard que le constructeur revient sur le devant de la scène pour faire frémir d’impatience les plus technologiques d’entre nous.

Sur sa présentation, la Samsung Gear S2 fait fort ; avec son écran rond AMOLED de trois centimètres environ, sa définition de 360 X 360 et son processeur Pega-W Dual Core cadencé à 1GHz avec 512 Mo de RAM, cette montre connectée à tout pour plaire, d’autant qu’il existe également un modèle 3G, bien que ce dernier ne soit disponible qu’aux États-Unis.

La Samsung Gear S2 la nouvelle montre connectée de Samsung

En plus de ces pertinents arguments, la Samsung Gear S2 embarque le paiement sans-fil avec Samsung Pay, une batterie d’une autonomie de deux à trois jours, mais aussi le Wifi et le Bluetooth 4.1.

Très légère et dotée d’un écran très fluide sur le plan tactile, la Samsung Gear S2 se dote également d’une maniabilité exemplaire ; Samsung devenant ainsi le premier constructeur à proposer une roue dentée autour de l’écran, permettant une navigation aisée dans les nombreux menus de cette montre connectée.

Son design est également plus fignolé, puisque l’on retrouve enfin quelque chose qui ressemble vraiment à une montre. Mais si Samsung à réussi son pari, c’est grâce à un autre aspect de sa montre connectée, là où, encore une fois, le constructeur est le premier à avoir sauté le pas.

En effet, en plus de ses nombreuses qualités, la Samsung Gear S2 est compatible avec tous les modèles de smartphones tournant sous Android à partir de la version 4.4, et à la seule condition de disposer d’au moins 1,5Go de RAM.

Partager : Twitter

Facebook